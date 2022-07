Carreta se choca contra pilar de sustenção do elevado Daniel Berg, na avenida Júlio César, em Belém

Um acidente foi registrado nas primeiras horas desta sexta-feira (15), no cruzamento das avenidas Júlio César e Pedro Álvares Cabral, embaixo do elevado Daniel Berg, no bairro do Souza, em Belém. Uma carreta se chocou contra um dos pilares que sustentam o elevado. O motorista conseguiu sair do veículo e recebeu um primeiro atendimento da equipe de resgate dos Bombeiros. A parte frontal da carreta ficou destroçada.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 4 horas para atender a ocorrência. Segundo o 1º Grupamento de Busca e Salvamento, o veículo vinha no sentido Entroncamento-Centro. Não há informações sobre a velocidade em que o motorista dirigia ou se ele estava sob efeito de entorpecentes.



Ainda de acordo com os Bombeiros, quando a corporação chegou ao local do acidente, o condutor já tinha deixado a carreta. Ele foi encontrado próximo ao lugar, recebeu um primeiro atendimento da equipe de resgate dos Bombeiros e foi embora. O motorista está ferido com escoriações na região do braço.