Mulher de moto é atingida por carro no bairro do Guamá

Uma motociclista foi atingida por um carro, na tarde desta quinta-feira (14), no bairro do Guamá, em Belém. A mulher estava na travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, entre as ruas Paes de Souza e Fernando Guilhon. Testemunhas apontam que ela estava trafegando na contramão. O motorista do carro, modelo HB20, não conseguiu parar a tempo quando ela tentava atravessar a via.

A vítima foi identificada como Gabriela Pinheiro Costa, moradora de Santa Izabel do Pará. A moça estava trabalhando como motociclista por uma plataforma de aplicativo. Ela ficou ferida e foi socorridapelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). O carro e a moto envolvidos ficaram bastante danificados com a colisão. O condutor do HB20 não se machucou.