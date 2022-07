DJ fica em estado grave ao colidir moto contra árvore no Telégrafo

​Nas primeiras horas da manhã deste sábado (2), um DJ se envolveu em um grave acidente de moto, na avenida Arthur Bernardes, no bairro do Telégrafo, em Belém. O DJ “Gil”, como é conhecido, teria perdido o controle de sua motocicleta ao dobrar e colidir contra uma árvore, na esquina da Arthur Bernardes com a avenida Pedro Álvares Cabral.

VEJA MAIS

O artista estaria saindo de um evento no qual estava tocando na madrugada deste sábado (2). DJ Gil foi socorrido por pessoas que passavam pelo local no momento do acidente e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O músico foi levado para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua. Até às 18h56 deste sábado, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do DJ.