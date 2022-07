Mulher morre após moto colidir na traseira de caminhão no nordeste do Pará

Uma mulher morreu após a colisão de uma motocicleta e um caminhão na manhã deste sábado (9), no município de Irituia, região nordeste do Pará. O acidente aconteceu na rodovia BR-010, na altura do quilômetro 3. Segundo informações, a vítima, que não teve o nome divulgado, estava acompanha de um homem na moto quando atingiu a traseira do caminhão. O impacto foi forte e a mulher foi lançada da moto. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes do atendimentos médicos.

O piloto subiu na motocicleta após o acidente e fugiu do local. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

Matéria em atualização.