Professor morre em acidente de moto na cidade de Medicilândia

​Duas pessoas morreram e uma terceira ficou gravemente ferida, durante uma colisão entre duas motocicletas na BR-230, mais conhecida como Transamazônica, na cidade de Medicilândia, no sudoeste do Pará. As informações são do site Debate Carajás.



As vítimas, que não resistiram à batida e morreram, foram identificadas como Adriely Moraes, de 19 anos, e Jilvanildo Correia da Silva. A pessoa que ficou ferida foi identificada como Arilton da Silva Moraes, irmão de Adriely. De acordo com informações de populares, Jilvanildo era professor da Escola Francisca Gomes e também coordenador do Módulo Rural da Secretaria de Educação do Município (Semed).

VEJA MAIS

Testemunhas relataram que os irmãos Arilton e Adriely seguiam em uma motocicleta pela rodovia, quando houve a colisão com a moto conduzida pelo professor. Com o forte impacto, Jilvanido morreu no local. Os irmãos foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Municipal de Medicilândia (HMM), mas Adriely não resistiu e evoluiu a óbito.



Após os primeiros atendimentos no HMM, devido ao estado grave, Arilton foi transferido para o Hospital Regional da Transamazônica (HRT), em Altamira, na mesma região, onde está internado. A dinâmica do acidente não foi informada. A Polícia Civil de Medicilândia abriu inquérito e já começou ouvir testemunhas, para esclarecer as causas do acidente.