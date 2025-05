Belém ganhará Centro de Controle Operacional com IA para gerenciar trânsito

Belém ganhará um Centro de Controle Operacional com Inteligência Artificial para coordenar o trânsito na capital. A informação foi divulgada pelo titular da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), Luciano Oliveira, em entrevista à Redação Integrada de O Liberal nesta quarta-feira (28/5). O projeto está em desenvolvimento e faz parte de estratégias que visam modernizar a capital.

Segundo Oliveira, desde o início da gestão, havia uma normalização do cometimento de infrações no trânsito em Belém, o que acarretava em desordem. “Os dados do Detran (Departamento de Trânsito do Estado do Pará) mostram um número de inadimplência muito grande, o que também é uma infração. E nós começamos a organizar e sistematizar o trânsito”, disse.

Para a intensificação dessa fiscalização, Oliveira ressaltou a parceria entre a Prefeitura de Belém e o Governo do Pará, que trouxe policiais militares às ruas da capital no gerenciamento do fluxo de veículos. Os agentes nomeados, treinados para identificar uma infração, passam a ter o poder de autuar os condutores uma ilegalidade.

“Eles continuam realizando a atividade de segurança pública normalmente, só que, no exercício dessas atividades, quando eles se deparam com uma infração, podem notificar. As demandas de trânsito, seja uma manutenção ou fechamento de via, semáforo quebrado, obra, todas são dos agentes de trânsito. Agora, com os novos agentes com poderes de fiscalização se somando, esperamos ampliar essas ações”, afirmou.

A partir desse convênio entre o Poder Executivo municipal e estadual, o secretário conta quais efeitos já são possíveis de observar no trânsito de Belém. “Diminuição do número de placas encobertas, uso mais intensivo do capacete de segurança e uma melhor organização. É para isso que estamos trabalhando”, pontuou Luciano.

Motociclistas

Oliveira também abordou as duas infrações mais cometidas por motociclistas e que são percebidas pela Segbel: licenciamento vencido e a falta de condições de um veículo. “De cada 10 motos que a gente para, apenas duas estão regulares. Houve o entendimento de usar moto como bicicleta. Por exemplo: ‘eu não tenho que licenciar, não tenho que usar capacete, não tenho que ter habilitação”, detalha.

Na semana passada, em apenas uma noite, a Prefeitura de Belém retirou 70 veículos (carros e motos) de circulação que estavam irregulares. No entanto, apesar do esforço em garantir a segurança no trânsito, o secretário comenta que existem condutores que vêm resistindo a fiscalização e não aceitam que a moto, que está irregular, seja recolhida.

“Temos observado diversas atitudes voltadas para descredibilizar a fiscalização, a pessoa está com uma moto em cima de um guincho por licenciamento vencido, e ela faz um vídeo dizendo: ‘olha aqui, apreenderam a minha moto porque o pneu está careca’. Ela não diz o real motivo que a moto foi apreendida. Ele (condutor) vai no pátio (onde veículo apreendido fica) e tira uma peça (do veículo), como se a peça tivesse sido tirada lá. É o poder da câmera na mão de qualquer um, mas isso não vai nos impedir ou intimidar. Vamos continuar fazendo o que tem de ser feito”, concluiu.