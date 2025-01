Policiais Militares passam por aulas teóricas e práticas em formação de trânsito

Os policiais militares que atuarão nas ruas de Belém na fiscalização do trânsito da capital paraense continuaram com a formação teórico e prática no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), no bairro do Marco. Os agentes atualizam os conhecimentos sobre a legislação do trânsito, identificação documental, fiscalização manual nos carros e motos, utilização do aplicativo da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e outros conhecimentos. A expectativa é que a última turma conclua o curso no dia 6 de fevereiro.

Os policiais militares são atualizados sobre o Código de Trânsito Brasileiro, direito administrativo, legislação penal, identificação veicular, engenharia de tráfego e aspectos administrativos e operacionais da Semob.

Além de atualizar os conhecimentos teóricos, os policiais também passam por treinamento prático com instrutores da Polícia Rodoviária do Estado (PRE), integrante da Polícia Militar (PM). Segundo um dos instrutores sargento Hygor, a penúltima turma que está concluindo o curso de atualização reforçou os conhecimentos sobre organização do trânsito, as infrações ambientais do trânsito, fiscalização, irregularidades e vários outros assuntos.

Um dos principais é a identificação veicular para saber se o veículo corresponde realmente ao que consta no documento. “A capacitação está sendo feito é a identificação veicular. Qual é a finalidade? Confrontar as informações que temos no veículo para combater as adulterações possíveis que possam acontecer. Tanto em veículos de quatro rodas, quanto de motos”, afirma. Os policiais também aprenderam a utilizar um equipamento como o OBD que pode ser utilizado em carros. O scanner informa o número do chassi diretamente do sistema.

“A diferença é que hoje a Polícia Militar vai atuar no trânsito com duas competências. Nós fazemos a atuação normal contra o crime, mas agora vai entrar uma atuação no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Eles vão verificar tanto os ilícitos penais, quanto os ilícitos administrativos, que são os ilícitos de trânsito. Essas turmas estão sendo qualificadas para essa função”, detalhou sargento Hygor.

O capitão da PM J. Nascimento explica que a capacitação, da qual é o coordenador administrativo-executivo, faz parte do processo de cooperação técnica entre Prefeitura e Governo do Estado. "Essa capacitação é fruto do termo de cooperação técnica, que foi celebrado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Polícia Militar do Estado do Brasil e que delega que os policiais militares podem atuar como agentes de autoridade de trânsito em Belém para coordenar, controlar, gerenciar e fiscalizar o trânsito, que é uma problemática atual de muitos anos em Belém".

A capacitação começou dia 6 de janeiro, com previsão de término dia 6 de fevereiro. "Iremos capacitar, no total, 167 policiais militares, que já possuem o curso agente de trânsito. Essa capacitação tem como ponto focal atualizar os policiais militares acerca da legislação vigente e de algumas disciplinas que vão contribuir para uma melhor atuação do policial militar", explicou.

O instrutor avalia como positiva a participação dos Policiais Militares no curso. “Isso é muito importante para o nosso Estado. A Polícia Militar está sempre presente na vida da sociedade paraense. Com mais essa atribuição funcional é a sociedade que vai ganhar. Nós vamos conseguir organizar o trânsito de Belém, porque a Polícia Militar sempre está presente”, destacou sargento Hygor.