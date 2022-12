Bairros de Belém amanhecem cobertos de fumaça neste sábado (17)

Vários pontos de Belém amanheceram com uma fumaça intensa se deslocando no ar neste sábado (17), assustando moradores de alguns bairros que chegaram a suspeitar de incêndio nas redondezas. Nas redes sociais, registros do fenômeno apontam, até agora, que ele é percebido nos bairros do Marco, São Brás, Canudos, Nazaré e Fátima. Algumas pessoas chegam a comentar que a situação se assemelha a quando houve incêndio de resíduos no antigo Lixão do Aurá. A última vez que a queima do resíduos registrou o espalhamento da fumaça de maneira semelhante na Região Metropolitana foi em agosto deste ano.

Ainda nas redes sociais, uma publicação feita pelo fundador do Instituto Idade Mídia, Ângelo Tupinambá, sugere que a fumaça seja fruto de um incêndio nas matas próximas ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna. Na legenda, ele afirma que ainda não conseguiu "identificar o foco desse possível incêndio criminoso".

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) afirmou que não recebeu nenhuma denúncia queima irregular de lixo no Aurá. "Os técnicos do Departamento de Controle Ambiental irão até o local para averiguar a situação e avaliar se há a prática de crime ambiental na área", diz o texto.

Também por nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) informa que irá “...apurar as possíveis causas que ocasionaram a fumaça em alguns pontos de Belém, neste sábado, 17. De acordo com o Ideflor-Bio, equipes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) estiveram dentro da Área de Proteção Ambiental e constataram que não há foco de incêndio no Parque do Utinga”.

A Semas, ainda por nota, observou que “...o tempo seco e a baixa pluviosidade (pouca chuva) nesta época do ano contribui para o aprisionamento de “fumaça, poluentes em geral” sobre grandes cidades, como Belém. Esta condição está relacionada a um evento meteorológico denominado Inversão Térmica”.

A redação integrada de O Liberal ainda aguarda o retorno da Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan).

