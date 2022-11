Fumaça misteriosa é registrada por moradores de Ananindeua e Cametá

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias de moradores dos municípios de Ananindeua e Cametá que dizem presenciar uma fumaça misteriosa há meses. Segundo relatos, a fumaça densa e com forte cheiro de queimada tem origem desconhecida.



Em Ananindeua, um denunciante anônimo conta que que todos os dias, por volta das 6h, percebe uma neblina que paira sobre o céu com forte cheiro de queimada mas não consegue observar pontos de fogo. Segundo ele, a situação ocorre há meses, nas proximidades do residencial Fit Coqueiro 2, no bairro do Coqueiro, o que vem deixando os moradores da área intrigados com o caso. "O cheiro às vezes é tão forte que mal dá para abrir a janela, mas ninguém sabe de onde vem", conta.

Ainda de acordo com o denunciante, em um registro mais recente,Já no, os moradores relatam que há cerca de dois dias a fumaça toma conta de quase toda a cidade. No local, a fumaça também é densa e o cheiro forte dificulta a vida de quem mora na área.

Um morador que não quis se identificar, disse que a situação é difícil para todos, mas se agrava quando se tratam de idosos, grávidas e crianças que inalam a fumaça de maneira frequente. "Esses grupos voltaram a usar máscara tentando amenizar os efeitos da inalação", contou.



Em nota, a Prefeitura de Ananindeua por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), informa que não foi notificada e só teve conhecimento por meio da imprensa. No entanto, irá abrir um processo investigativo para apurar o caso.



A redação integrada do grupo Liberal solicitou nota para a Sema de Cametá e aguarda retorno.



