Fumaça em Belém: saiba o motivo da cidade ter amanhecido com o céu cinza

Após moradores de Belém acordarem com o céu coberto por uma fumaça intensa na manhã deste sábado (17) em diversos bairros da cidade, incluindo Marco, São Brás, Canudos, Nazaré e Fátima, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM) explicou o que deu origem ao fumaceiro. Segundo o órgão, tudo começou no bairro do Aurá, onde desde sexta-feira (16) equipes combatem um incêndio na sede do lixão, que só foi controlado na madrugada deste sábado.

Apesar de o CBM confirmar a ocorrência, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) comunicou que não recebeu nenhuma denúncia sobre ato de queimada ilegal de lixo no local: "Os técnicos do Departamento de Controle Ambiental irão até o local para averiguar a situação e avaliar se há a prática de crime ambiental na área", diz o texto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não há mais fogo no lixão do Aurá neste sábado. Leia, na íntegra, a nota do CBM explicando a situação:

"O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenaria Estadual de Defesa Civil informam que as guarnições de serviço da corporação foram acionadas nesta sexta-feira (16) para atuarem em um incêndio na sede do lixão do Aurá. As equipes fizeram revezamento e permaneceram no combate às chamas até a madrugada deste sábado (17). Não houve registro de incêndio no local na manhã de hoje".

Parque do Utinga

No início da manhã, o fundador do Instituto Idade Mídia, Ângelo Tupinambá, sugeriu que a fumaça fosse fruto de um incêndio nas matas próximas ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna. Depois de ter sido confirmado que a fumaça era em decorrência do incêndio no Aurá, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) reforçou que "não há foco de incêndio no Parque".

Em nota, a secretaria ainda afirmou que irá "apurar as possíveis causas que ocasionaram a fumaça em alguns pontos de Belém, neste sábado, 17. De acordo com o Ideflor-Bio, equipes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) estiveram dentro da Área de Proteção Ambiental e constataram que não há foco de incêndio no Parque do Utinga”.

Tempo Seco

Ainda segundo a Semas, o tempo seco pode ter influenciado na ocorrência. "O tempo seco e a baixa pluviosidade (pouca chuva) nesta época do ano contribui para o aprisionamento de "fumaça, poluentes em geral” sobre grandes cidades, como Belém. Esta condição está relacionada a um evento meteorológico denominado Inversão Térmica”, conclui a nota.