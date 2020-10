Aulas presenciais para alunos do terceiro ano do ensino médio seguem liberadas em Belém

A continuidade das aulas presenciais para alunos do terceiro ano do ensino médio e cursinhos está liberada em Belém. É o que determina o decreto Nº 97.653/2020, publicado na edição do Diário Oficial do Município da última quinta-feira (29), o mesmo que definiu a suspensão das aulas presenciais nas escolas das redes municipais e privadas de Belém, por conta do cenário da pandemia de covid-19.

O documento publicado na quinta-feira dá nova redação ao decreto Nº96.340, de 25 de maio de 2020, e diz o seguinte: “As aulas presenciais do ensino infantil, fundamental e médio até o segundo ano das redes públicas e particulares ficarão suspensas de 3 a 30 de novembro de 2020, para fins de avaliação epidemiológica”.

Com isso, os estabelecimentos de ensino do município estão liberados para dar prosseguimento às atividades presenciais com os alunos que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A decisão de suspender as aulas presenciais foi tomada pelo prefeito Zenaldo Coutinho após reunião com equipes da Educação e Saúde do município. “Nosso objetivo principal é garantir proteção de forma uniforme a toda comunidade escolar”, afirmou, em vídeo postado na conta dele, no Instagram, na ocasião do anúncio.

Ainda na quinta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores Em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp) publicou um vídeo no qual a secretária geral da entidade, Miriam Sodré, defende a suspensão total dos serviços da comunidade escolar.

Dois dias antes, na tarde de terça-feira (27), o governador Helder Barbalho havia anunciado que as aulas presenciais na rede pública estadual de ensino só serão retomadas no Pará no início de 2021, a depender da situação epidemiológica no país.

A Prefeitura de Ananindeua também decidiu suspender de vez as aulas presenciais na rede municipal. Aulas remotas e demais atividades seguem normalmente.

Já a rede municipal de Marituba está com aulas presenciais suspensas desde o dia 20 de outubro. Enquanto isso, seguem as tarefas escolares remotas, com conteúdos pela internet e cadernos de atividades.