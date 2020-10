Aulas presenciais na rede pública do Pará só voltam em 2021

O governador Helder Barbalho (MDB) anunciou na tarde desta terça-feira (27) que as aulas presenciais da rede pública estadual não retornarão no ano de 2020. Segundo ele, a decisão foi tomada com o apoio de profissionais da saúde e da educação. O retorno está marcado para 2021, sem data definida. O Governo do Pará seguirá com aulas virtuais por meio de plataforma digital. O governador também garantiu que a Secretaria de Educação (Seduc) continuará com a distribuição de chips para o acesso à internet.

"Acima de tudo, vamos pensar na saúde e na proteção dos nossos alunos e professores, para que as escolas não venham a ser um ambiente de transmissão viral, colocando em risco a vida das pessoas e eventualmente colapsando o risco da saúde", afirmou Helder ao lado da titular da Seduc, Eliete de Fátima, e do secretário de saúde Rômulo Rodovalho. Anteriormente, o governo do Estado havia anunciado que as aulas presenciais voltariam dia 3 de novembro.