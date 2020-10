Após suspensão das aulas em Belém, Sintepp defende paralisação total dos serviços escolares

Após o anúncio da Prefeitura Municipal de Belém sobre a suspensão das aulas presenciais da rede municipal de ensino e das escolas particulares da cidade durante o mês de novembro, o Sindicato dos Trabalhadores Em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp) Belém se pronunciou defendendo a suspensão total dos serviços da comunidade escolar. Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, o posicionamento do sindicato foi explicado pela secretária geral, Miriam Sodré.



"Desde o começo, o Sintepp Belém tem lutado para que as aulas voltassem só depois da pandemia. Porque entendemos que não tem condições de aula, e isso foi extremamente veiculado nos atos, nas ações que fizemos para sensibilizar e informar a comunidade", iniciou o vídeo.



"Mas ainda temos cautela, porque foram suspensas apenas as aulas. A nossa categoria luta pela paralisação total dos serviços, para que se possa fazer a testagem de todos os funcionários e a sanitização profissional dos locais de trabalho, para que possamos avaliar em que condições a nossa comunidade de trabalho está", destacou.



Miriam reforçou a importância da testagem em massa. "As vidas dos professores e funcionários também importam. Não é somente a suspensão da aula presencial que vai nos assegurar o não contágio da nossa comunidade educativa. Vamos continuar lutando para que todos os serviços sejam suspensos, com testagem em massa", concluiu.



Suspensão das aulas



O prefeito Zenaldo Coutinho informou, no começo da tarde desta quinta-feira (29), que, após reunião com equipes da Educação e Saúde do município, a Prefeitura Municipal de Belém decidiu pela suspensão das aulas na rede municipal de ensino e escolas particulares, durante o mês de novembro.



A medida será publicada ainda nesta quinta-feira, em decreto, e vale a partir do dia 1º até o dia 30. “Nosso objetivo principal é garantir proteção de forma uniforme a toda comunidade escolar”, afirmou Zenaldo, em vídeo postado na conta pessoal dele no Instagram.