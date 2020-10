Prefeitura de Belém suspende aulas presenciais nas redes pública e privada

O prefeito Zenaldo Coutinho informou no começo da tarde desta quinta-feira (29) que, após reunião com equipes da Educação e Saúde do município, a Prefeitura Municipal de Belém decidiu pela suspensão das aulas na rede municipal de ensino e escolas particulares, durante o mês de novembro.

A medida será publicada ainda nesta quinta-feira, em decreto, e vale a partir do dia 1º até o dia 30. “Nosso objetivo principal é garantir proteção de forma uniforme a toda comunidade escolar”, afirmou, em vídeo postado na conta dele, no Instagram.

“Acabamos agora uma reunião com representantes das secretarias de Educação e Saúde de Belém, para a publicação de um decreto que sairá ainda hoje sobre as medidas de combate à covid”, disse o prefeito.

“Para que tenhamos medidas uniformes de proteção a todos foi decidido que vamos suspender as aulas da rede pública e privada de 1º até 30 de novembro para analisarmos se vai haver efetivamente alteração do perfil da epidemia dentro de Belém”, explicou.

Na tarde de terça-feira (27), o governador Helder Barbalho anunciou que as aulas presenciais na rede pública estadual de ensino só retornarão no Pará no início de 2021.

A Prefeitura de Ananindeua também decidiu suspender de vez as aulas presenciais na rede municipal. Aulas remotas e demais atividades seguem normalmente.

Já a rede municipal de Marituba está com aulas presenciais suspensas desde o dia 20 de outubro. Enquanto isso, seguem as tarefas escolares remotas, com conteúdos pela internet e cadernos de atividades.