Prefeitura de Ananindeua suspende as aulas da rede municipal

A Prefeitura de Ananindeua decidiu suspender de vez as aulas presenciais na rede municipal. O comunicado da Secretaria Municipal de Educação (Semed) adiantou parte de um decreto que deve ser publicado, ainda nesta semana, com novas medidas preventivas contra a pandemia de covid-19 na cidade. A decisão acompanha a do Governo do Estado, que nesta terça-feira, diante do atual quadro epidemiológico de novo aumento de casos da doença, deixou o retorno apenas para 2021.

No comunicado, a Semed apenas suspende de vez as aulas presenciais. Aulas remotas e demais atividades seguem normalmente. Por enquanto, a Prefeitura de Belém segue com aulas na rede municipal, presencial, normalmente, apesar da pressão de professores. Trabalhadores da educação municipal da capital estão em estado de greve há alguns dias e podem decidir pela paralisação das atividades na assembleia marcada para o dia 3 de novembro.

Esse comunicado de Ananindeua é datado desta terça-feira (27), mas deve ser publicado no Diário Oficial do Municpio desta quarta. A confirmação foi do coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp), Beto Andrade. Ele adiantou que, desde a semana passada, a prefeitura de Marituba também já sinalizava a suspensão das aulas presenciais.

A Prefeitura de Belém foi contatada para comentar o assunto. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) apenas disse que não há novas diretrizes sobre o assunto.