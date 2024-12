Atraso e malas não embarcadas: passageiros da Azul enfrentam transtornos em voo dos EUA para Belém

Na sexta-feira (20) passageiros do voo 8721 da Azul, que saiu de Fort Lauderdale, nos EUA, com destino à Belém, relataram um atraso de duas horas e meia. O empresário Glauber Pontes estava no voo e diz que não é a primeira vez que tem problemas com a companhia aérea, em abril deste ano, Glauber e outros passageiros tiveram suas malas extraviadas . "O voo deveria ter partido às 21h00 (horário EUA) porém, só saiu por volta das 23h30", conta.

Quando a aeronave chegou na capital paraense, um problema ainda maior trouxe transtorno para alguns passageiros, as malas, que deveriam desembarcar não vieram no voo. "Segundo um funcionário da companhia, o problema tem sido constante. O que ocorre é que, segundo ele, o tamanho da aeronave que opera esta rota não suporta a capacidade de malas geralmente embarcadas", relata o empresário.

Alguns passageiros acabaram perdendo suas conexões para outro destino, por conta do atraso. Algumas bagagens vieram de outro voo e ficaram nas esteiras, sem donos. "Só restaram reclamações sob muito calor, pois, parece que, o sistema de refrigeração da sala de desembarque internacional do Val de Cães não estava funcionando. Nesta sala, aliás, as esteiras, muito antigas, destoam de vários aeroportos brasileiros. As malas constantemente caem no chão porque o equipamento é muito estreito", reclama Glauber.

O que diz a Azul

Segundo a companhia aérea, devido a restrições operacionais, algumas bagagens do voo AD8721 (Fort Lauderdale-Belém) desta sexta-feira, dia 20, não puderam ser embarcadas. As bagagens serão enviadas no voo de hoje e serão entregues diretamente aos Clientes.

A Azul informa também que, está dando suporte aos Clientes afetados.

A reportagem procurou a Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pelo aeroporto, para esclarecer sobre o sistema de refrigeração da sala de desembarque internacional do Val de Cães e aguarda retorno.