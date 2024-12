Confusão em voo: troca de fralda de bebê causa discussão entre passageiros

Uma passageira de 28 anos, que preferiu não ter o nome divulgado, precisou se manifestar diante do que considerou um comportamento inadequado por parte de um casal durante o voo. Conforme relatado no fórum on-line Reddit, o casal trocou a fralda suja do filho no meio dos assentos, utilizando a bandeja de comida como trocador.

“Eu estava em um voo por várias horas, sentada atrás de um casal com um bebê. Sou uma passageira muito enjoada, então tomei remédio antes e fiz o meu melhor para dormir um pouco. Isso não aconteceu por causa do choro do bebê, mas tudo bem, eu sei que voos são assustadores e estressantes para bebês”, iniciou.

A situação que a deixou indignada foi o casal trocar a fralda “extremamente fedorenta” do bebê durante o voo. “Estávamos no fundo do avião, bem perto dos banheiros, que eu confirmei que tinham trocadores quando tive que voltar lá para vomitar depois que o cheiro me atingiu.”

Na primeira vez, a passageira optou por não dizer nada, mas ao perceber que o casal se preparava para repetir o ato, decidiu intervir. Ela perguntou, então, se poderiam usar o banheiro do avião para trocar o bebê e evitar expor os outros passageiros ao mau cheiro.

“A mãe me atacou e disse que eu não tinha ideia de quão estressante é viajar com um bebê, o que é verdade — eu não tenho filhos. A comissária de bordo no fundo do avião concordou comigo e pediu que eles usassem os banheiros apenas para trocar o bebê”, escreveu a mulher.

Pouco depois, o piloto fez um anúncio solicitando que “todas as trocas de fraldas precisavam ser feitas nos banheiros”. Segundo o relato da passageira, o casal ficou visivelmente irritado após o aviso.

No final da postagem, ela questionou os leitores do Reddit se estava errada em pedir ao casal que utilizasse o banheiro para trocar o bebê. A maioria dos internautas apoiou a postura da passageira.