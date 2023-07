Passageiros se agridem dentro de avião por causa de lugar na janela em voo; vídeo

Um voo da Ryanair que seguia de Malta para a Inglaterra teve um atraso de duas horas por conta uma briga entre passageiros por assento na janela. Um vídeo que circula na rede, gravado por um dos passageiros, mostra a confusão dentro da aeronave. Veja:

"O homem mais alto, à direita, com boné, é britânico e tinha o assento no corredor. Ele não deixava o americano passar para chegar ao assento dele, na janela, e, em seguida, algumas palavras e xingamentos foram trocados antes que uma briga acontecesse".

Segundo o site "The Mirror", a situação ficou tão fora de controle no avião da Ryanair que a tripulação teve de solicitar a presença policial no aeroporto.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de O Liberal.com).