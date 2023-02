Passageiros trocam socos em voo e acabam detidos; vídeo

Um grupo de homens supostamente alcoolizados se recusou a descer de um voo da Latam entre Antofagasta e Santiago, no Chile, resultando em uma briga dentro do avião. Pelo menos seis passageiros ficaram feridos e quatro foram presos. O incidente ocorreu na terça-feira (21), mas o vídeo começou a circular nas redes sociais no dia seguinte. Veja:

Testemunhas afirmaram que pelo menos 15 pessoas alcoolizadas estavam dentro do avião e incomodavam os outros passageiros. Quando um funcionário decidiu desembarcar um dos homens, os outros passageiros o atacaram. A DGAC condenou as agressões físicas e anunciou que tomará medidas legais contra os agressores.

Por meio do Twitter, a Direção Geral de Aeronáutica Civil afirma que critica “categoricamente as agressões físicas sofridas pelo pessoal de segurança aeroportuária dentro do voo”, e que vai entrar com ações legais contra os agressores.

A Latam e a Direção Geral de Aeronáutica Chilena (DGAC) vão apresentar denúncias contra os passageiros agressores.