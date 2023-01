Passageiros brigam e trocam socos por causa de assento em avião; vídeo

Dois passageiros discutiram e trocaram socos e tapas, por causa de um assento em um avião que pertence à empresa Biman Bangladesh Airlines, companhia aérea de Bangladesh. Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o momento em que um dos homens, sem camisa, parte para cima do outro passageiro e tenta retirá-lo do assento, antes da aeronave decolar.

Após falhar ao tentar retirar o passageiro do assento, localizado na primeira fileira do avião, o homem sem camisa leva um tapa do rapaz que está sentado e então reage com três socos. Neste momento, outros homens aparecem para cessar a briga e tentam retirar o rapaz sem camisa do local.

O vídeo foi compartilhado no Twitter de um funcionário da empresa aérea identificado como Bitanko Biswas. “Outro ‘passageiro indisciplinado’. Desta vez, em um vôo Biman Bangladesh Boeing 777”, escreveu ele. Veja:

A Biman Bangladesh Airlines ainda não se pronunciou sobre o caso e não há informações se algum dos homens está preso após as agressões que foram filmadas e presenciadas por outros passageiros.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)