Ministro do Turismo anuncia recorde de 3,9 milhões de passageiros no Aeroporto de Belém

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comemorou o recorde de movimentação de passageiros na capital paraense na manhã deste domingo (15/12), no Aeroporto Internacional de Belém. Em 2024, já passaram pelo aeroporto 3,9 milhões de pessoas, o que superou o ano passado que registrou o embarque e desembarque de 3,6 milhões de passageiros.

"Essa é uma marca histórica no Aeroporto Internacional de Belém, que nunca tinha chegado em 3,9 milhões de passageiros transitando em um ano no aeroporto, marca alcançada hoje, e as nossas perspectivas junto com a empresa NOA, que administra o aeroporto, é encerrarmos o ano de 2024 com 4,1 milhões de passageiros transitando no Aeroporto Internacional de Belém", declarou.

Sabino também adiantou que até o final do ano o Brasil deverá bater o recorde também de turistas estrangeiros que visitam o país. O recorde é de 2018 com 6,6 milhões de turistas estrangeiros. "Nós vamos superar até o final deste ano de 2024. Muita gente quando começávamos a dizer que íamos superar essa marca pelo esforço que estava sendo feito para trazer mais companhias aéreas, mais voos para o país, pelo trabalho aprimorado que tem sido feito para promover o país internacionalmente muito eficaz", destacou.

VEJA MAIS

O próximo ano a expectativa é chegar em 7 milhões de passageiros. Para isso o Ministério está com projetos como Conheça o Brasil Voando, Conheça o Brasil Realiza e Programa de Aceleração do Turismo Internacional (Pati). A expectativa para o Estado do Pará é que de 60 a 90 mil pessoas visitem o Estado para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).

O momento foi de celebração no Aeroporto Internacional de Belém com a apresentação de um grupo de carimbó e a entrega de medalhas para uma passageira, que representou todos que passaram pelo local em 2024, e para o comandante do da aeronave que trouxe os passageiros que bateram o recorde.

O que não pode faltar em viagem a Belém

A celebração contou com a entrega de uma medalha para Andrya Dionísio de Brito, de 24 anos, que representou todos os passageiros. A jovem, que mora em Joinville, Santa Catarina, veio visitar amigos e familiares no final de ano. "O sentimento é maravilhoso. Depois de cinco meses que eu estava fora chegar com essa recepção e ser surpreendida com 4 milhões de passageiros no Pará, fiquei lisonjeada em poder representar minha cidade", declarou.

Andrya já tem uma programação especial em mente. "É só saudade. Tem pessoas que tentam agregar a nossa cultura em outros Estados, mas comer na nossa terra, comer o açaí sentada na feira do Ver-O-Peso não é igual comer nos outros lugares. Com certeza não pode deixar de ir na Feira do Ver-O-Peso", afirmou.