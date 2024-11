Investimentos no aeroporto de Belém foram adiantados, diz ministro

Visando a grande movimentação que Belém, sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, vai receber em 2025, o Ministério dos Portos e Aeroportos adiantou os investimentos previstos para serem feitos no aeroporto da cidade. O anúncio da ação foi feito nesta quinta-feira (21), em um evento na capital paraense. De acordo com Silvio Costa Filho, titular da pasta, “já houve uma melhora, mas queremos aprimorar ainda mais a infraestrutura”.

O Aeroporto Internacional de Belém começou a ser operado pela iniciativa privada em 2023, depois do consórcio "Novo Norte" ter arrematado a concessão em agosto de 2022, mas os investimentos federais devem continuar chegando. “Tanto é que estamos antecipando o plano de investimentos, com valores entre R$ 60 milhões e R$ 80 milhões, que eram previstos para serem realizados daqui a cinco, oito ou até dez anos”, disse o ministro.

“Estamos acelerando para oferecer uma melhor infraestrutura na aviação, para que o turista brasileiro, ao viajar e visitar o estado, encontre um aeroporto bem estruturado. E não apenas para os turistas, mas principalmente para a população de Belém e do Pará. Um aeroporto estruturado, sem dúvida alguma, trará mais conforto e acessibilidade a todos que visitarem o estado”, concluiu Costa Filho.