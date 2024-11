Até a COP 30, prefeitura de Belém ainda deve investir R$ 1,1 bilhão em obras na capital

Aproximadamente R$ 1,1 bilhão ainda serão investidos pela Prefeitura de Belém em obras na capital paraense em preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). Segundo informado por João Cláudio Tupinambá Arroyo, responsável pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento (Segep), ao todo, R$ 1,4 bilhão foram enviados para a revitalização da cidade. Desse valor, R$ 300 milhões já foram aplicados em construções, saneamento e macrodrenagem.

De acordo com João Cláudio Tupinambá Arroyo, o investimento visa melhorar a mobilidade, saneamento e saúde, especialmente em áreas periféricas de Belém. Dentre as principais obras para a COP-30 estão: a duplicação e urbanização da avenida Bernardo Sayão; Parque Urbano Igarapé São Joaquim; implantação do BRS (Bus Rapid Service) na Av. Júlio César; reforma do Complexo do Ver-o-Peso; urbanização e requalificação do Complexo do Mercado de São Brás e a macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome (Prommaf), entre outras.

“As obras que pensamos para Belém são feitas em conformidade com o bioma da nossa região. A ‘urbanidade’ em Belém atacou os rios e os igarapés, que foram aterrados. A água tem menos espaço para ser absorvida pelo solo devido ao asfalto e cimento. Então a macrodrenagem e essas outras obras que valorizam os rios e características naturais de Belém, são a prioridade para garantir qualidade de vida aos moradores da nossa cidade, os ribeirinhos que vivem nas ilhas e todos que passam por aqui diariamente”, informou o secretário.

Trecho da Bernardo Sayão que está quase finalizado. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

De acordo com João Cláudio, focando no meio ambiente, a gestão também buscou valorizar pontos que destacam a cultura de Belém. “Fizemos a revitalização no Ver-o-Peso, Mercado de São Brás e outros monumentos pensando em trazer esse olhar para a nossa história na Amazônia. O meio ambiente traz esse desafio de harmonizar a vida humana com o bioma. E isso diz respeito a floresta e a vida que há nela, as pessoas, os animais, tudo. Indo na contramão das construções que só trazem concreto e cimento, estamos propondo fazer Belém valorizar as matérias-primas existentes aqui, as palafitas que respeitam as marés, os palacetes com engenharias do tempo da borracha e os demais monumentos históricos que estarão no centro da atenção mundial durante a COP”, ressaltou o secretário.

Segundo ele, cabe à próxima gestão administrar da melhor maneira o R$ 1,1 bilhão que estão reservados para as obras. “Agora o restante do valor ainda não usado ficará para o outro prefeito. Esperamos que eles continuem com o trabalho realizado para valorizar a cidade e beneficiar a população”, finaliza o secretário João Cláudio.

Avanços

O investimento nas periferias de Belém está avançando. As obras de saneamento, urbanização e duplicação da Avenida Bernardo Sayão, que abrange os bairros do Jurunas, Condor e Guamá, é destacada por moradores como fator de melhora de vida. Segundo a Prefeitura de Belém, o valor total gasto nas fases 1 e 2 na via é de R$ 323.405.456,05. Até este mês de novembro, a prefeitura já havia investido R$ 74.174.126,42. Para as etapas 3 e 4, o Governo Federal disponibilizará R$ 192.783.958,00.

Narciso Monteiro,comerciante e morador da Bernardo Sayão. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Narciso Monteiro, comerciante de 62 anos, morador da via, diz que as obras garantiram melhorias na pista. “Abriram mais a rua. Antes era tudo fechado. Agora passa carro, as pessoas gostam de caminhar e correr aqui na área que está pronta. Tá bonita e ajeitada a pista. Eles colocaram a tubulação para o esgoto. Isso (parte pronta da obra) é um ponto turístico aqui. Até as vendas aqui no meu comércio melhoraram”, diz o morador.

Francisco Serrão, morador da Bernardo Sayão. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Para o aposentado Francisco Serrão, de 89 anos, as obras na avenida representam mudança de vida. “É maravilhoso. Vivo aqui há mais de 60 anos e isso não mudava. Eu não saia nem para passear, não dava para andar direito. Agora o pessoal, turistas, vem aqui e tiram foto para mandar para fora. A gente tá sendo valorizado agora. Estão trabalhando bem e quero ainda ver isso tudo pronto”, diz o morador.

Outros investimentos

Várias obras também estão sendo realizadas pelo governo do Pará para a COP 30. Entre os principais investimentos do Estado, para melhorar a realização do evento climático em Belém, estão o Parque da Cidade, onde o evento vai acontecer; o Porto Futuro II, que será um novo espaço turístico e cultural; as avenidas Doca de Souza Franco e Tamandaré; e a ampliação da rua da Marinha. Para o saneamento também irão ocorrer a macrodrenagem de canais de Belém, como o do Tucunduba e do Murutucu, e o asfaltamento de várias ruas. Também haverá a construção de três viadutos em Ananindeua, a dragagem do porto de Belém e a construção do novo Terminal Internacional de Cruzeiros.

Trecho em obras na Bernardo Sayão. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)