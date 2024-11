Ministério dos Portos e Aeroportos espera resolver questão do Pedral do Lourenço ainda este ano

Em Belém para o anuncio de investimentos em projetos hidroviários e portuários nacionais e locais, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse, nesta quinta-feira (21), que espera ter um desfecho efetivo para a situação do Pedral do Lourenço até o dia 31 de dezembro. A formação rochosa, localizada entre os municípios de Marabá e Tucuruí, no Pará, possui 43 quilômetros.

Devido a estrutura na área, a navegabilidade pelos rios Tocantins e Araguaia é impedida. Em dezembro de 2023, o ministério de Portos e Aeroportos anunciou o destino de R$ 250 milhões para a derrocagem da região. “Há, hoje, um esforço coletivo para resolver definitivamente o Pedral do Lourenço e, a partir daí, avançar com a agenda hidroviária, em especial com a hidrovia do Tocantins”, afirmou.

“Para vocês terem uma ideia, hoje temos um escoamento de 2 milhões de toneladas, mas podemos chegar a 20 milhões de toneladas depois dessa hidrovia feita. Isso vai mudar completamente a nossa realidade econômica na região. Estamos trabalhando muito, ao lado do Ministério Público, da bancada de deputados federais e senadores. Estamos construindo um bom diálogo com a ministra Marina Silva e com o IBAMA”, destacou Costa Filho.

Projetos

As obras anunciadas por Costa Filho durante o evento visam modernizar os terminais dos portos de Santarém e Vila do Conde, no Pará. O objetivo é garantir maior segurança operacional, ampliando a capacidade logística da região. “Hoje, a gente tem o crescimento no setor portuário da região [Norte] em mais de 8%. A gente está tendo, nesse ano, o melhor crescimento da história. Temos obras estratégicas que terão impacto aqui, a exemplo da hidrovia do Tocantins, que a gente espera que, com a resolução do Pedral do Lourenço, possamos fazer essa hidrovia com grande potencial estratégico”, enfatizou o ministro.