Com aumento de 7%, Aeroporto de Belém espera receber 707 mil passageiros na alta temporada

O Aeroporto Internacional de Belém - Val-de-Cans, principal terminal aéreo da região Norte, está se preparando para uma alta temporada movimentada. Entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, a estimativa é de que aproximadamente 707 mil passageiros embarquem e desembarquem, um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, 5.400 voos estão programados para atender à demanda.

Para reforçar as operações regulares, que atendem 22 destinos nacionais e 4 internacionais, a Azul Linhas Aéreas planejou 127 voos extras no período, de 3 de dezembro a 31 de janeiro. Entre os destinos que contarão com reforço, estão Manaus (AM), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG), Santarém (PA), Macapá (AP) e Fort Lauderdale (EUA). Os bilhetes já estão disponíveis nos canais de venda da companhia aérea.

Entre os destinos nacionais mais procurados pelos viajantes estão São Paulo (SP), Brasília (DF), Macapá (AP), Manaus (AM) e Belo Horizonte (MG). Já entre os internacionais, destacam-se Lisboa (Portugal), Fort Lauderdale (EUA) e Paramaribo (Suriname).

Atualmente, o aeroporto opera voos regulares para as principais capitais do Brasil, como Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Recife (PE), além de destinos regionais no Pará e voos internacionais para quatro cidades: Lisboa, Fort Lauderdale, Paramaribo e Caiena.

O incremento na movimentação, somado às melhorias em andamento, reforça a importância do aeroporto como porta de entrada para o turismo e os negócios no Norte do país.