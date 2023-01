Associação Comercial do Pará (ACP) realizou 5° edição do Prêmio J. Dias Paes na Estação das Docas

Na noite desta quinta-feira (12), a bicentenária Associação Comercial do Pará (ACP) realizou a 5° edição do Prêmio J. Dias Paes, premiação que reconhece e homenageia a trajetória de empresas genuinamente paraenses, que com sua atuação se destacam no seu respectivo ramo de atuação e são referência para setor produtivo. Neste ano, a premiação homenageou a empresária Walda Cardoso, fundadora do Shopping da Saúde.

Participaram da cerimônia de premiação, o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Rubens Magno, o titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Elizabete Grunvald, presidente da ACP, entre outros convidados, que comentaram sobre a trajetória da empresa Shopping da Saúde, desde sua fundação, em 1966, por Walda Cardoso e seu já falecido esposo Flávio Cardoso.

Com mais de 56 anos de atividades, a empresa continua expandindo expansão e atualmente conta com uma central de distribuição com os mais modernos recursos de armazenamento e estocagem, além de contar com diversas unidades de atendimento em locais estratégicos, atendendo com excelência diversos estados, com produtos de qualidade e em qualquer nível de complexidade.

Antes de entregar o prêmio à empresária, a presidente da ACP disse que o casal ganhou juntos o seu espaço no ramo de distribuidores de produtos para saúde e bem estar, sempre preocupados em atender seus clientes, comercializando produtos de grandes marcas, firmando parcerias duradouras ao longo desses anos. “Sua trajetória de sucesso é de grande contribuição para o Pará. Como foi dito aqui, são uma empresa genuinamente paraense, isso é muito importante para nós, já é motivo de reconhecimento”, afirmou.

Ao receber o prêmio, Walda Cardoso fez um desabafo: “É muito gratificante para mim receber esse prêmio por uma empresa que nós construímos com muito sacrifício, mas com muita honestidade. Ao longo desses anos foram dias de trabalho duros, nunca desistimos apesar das adversidades, por isso, deixo a mensagem para quem buscar alcançar seus objetivos: nunca desistam. Trabalhem muito e se esforcem bastante, só assim vem os resultados”, assegurou a homenageada da noite.

Nas edições anteriores, o Prêmio J. Dias Paes já foi entregue a Facepa, Grupo Líder, Clínica Lobo e ao Grupo Freire Mello e evidencia a história de sucesso de empresas que têm ao longo de sua existência, contribuído com a geração de emprego e renda e com o desenvolvimento econômico do Estado.