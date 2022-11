Feira deve gerar R$ 15 milhões em novos negócios

A Associação Comercial do Pará (ACP) realizou um encontro nesta quinta-feira (24) para apresentação da 9ª Feira Pará Negócios para empresários, patrocinadores e a imprensa. O evento deste ano está marcado para os dias 3 e 4 de dezembro e marca a retomada presencial da feira após dois anos de pandemia, abordando o tema “Superação e crescimento”. Serão cerca de 300 expositores, mais de 150 palestras, 32 mil visitantes, 15 mil oportunidades de capacitação e uma expectativa de movimentar aproximadamente R$ 15 milhões em negócios ao longo da programação que ocorrerá no Hangar Centro de Convenções.

Durante a coletiva, foram detalhadas informações sobre a estrutura do espaço, as formas de participar dos encontros técnicos, rodadas de negócios nacionais e internacionais, bem como das diversas experiências de capacitação. De acordo com a presidente da ACP, Elizabete Grunvald, a Pará Negócios é maior feira de negócios da Região Norte e é representativa para a importância da iniciativa privada na economia local.

“Nós acreditamos que esse é um momento de retomada e de sinalização de que o pior já passou. A economia está aquecendo e o objetivo da feira é, além de acelerar e dar visibilidade para as empresas que estão começando, sedimentar as que já estão aí e abrir possibilidades. Por isso a gente tem uma programação técnica de capacitação muito grande para que os empreendedores possam se capacitar e ampliar suas possibilidades de seus negócios. E quem ainda não é empreendedor, possa abrir a cabeça para possibilidades de empreender”, afirmou.

Nesse sentido, a Feira terá alguns destaques com foco nas particularidades dos diferentes perfis de negócios e de empresários. Um exemplo será o 1º encontro de empreendedoras, em que 40 empresárias participarão de diversas rodadas de pitching. Outro destaque é a II Conjove Summit, promovido pelo Conselho de Jovens Empresários da ACP. Os convidados desta edição são o Professor Baroni e Alberto Amparo; que são sócios da SUNO Search e especialistas em Finanças; Felipe Suhre, especialista e mentor em comunicação; e Camila Farani, empreendedora e ex-integrante do time do programa Shark Tank Brasil.

“A nossa meta é colocar 1.500 pessoas nas palestras, levando muita capacitação para os jovens e os empresários paraenses como um todo, promovendo muito networking. Vai ser uma experiência muito boa e estamos muito felizes com o resultado do que a gente está programando o próximo dia 3 de dezembro, no Hangar”, disse o presidente do Conjove, João Marcelo Santos.

Além disso, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Pará vai realizar o I Amazônia Summit durante a Feira Pará Negócios, apostando no fortalecimento do segmento da bioeconomia no estado.

“O Pará tem esse potencial porque conta com um ecossistema de inovação forte. Além do Sebrae, que é uma instituição de estímulos aos pequenos negócios; nós temos um cenário de políticas públicas que está sendo preparado para essas empresas inovadoras; nós encontramos mecanismos de inovação, como parques de ciência e tecnologia, incubadoras e instituições de ensino superior que estão estimulando os talentos, entre outros fatores. Nós acreditamos que o Pará tem tudo para despontar nesse cenário de bioeconomia”, frisou Renato Coelho. gerente adjunto da Unidade de Soluções e Inovação do Sebrae.

Para ter acesso à Feira, é preciso adquirir ingressos que estão à venda pelo site www.feiraparanegocios.com.br pelo valor de R$ 15. Para alguns cursos e capacitações, como o Conjove Summit, os ingressos são vendidos separadamente e com valores distintos dependendo da programação.