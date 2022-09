Wilson Oliveira é o empresário do ano da Associação Comercial do Pará

Em evento movimentado com grande número de empresários, diretores e associados, a Associação Comercial do Pará (ACP) homenageou, na noite desta quinta-feira (22), o presidente da Assessoria de Seguros de Pessoas do Brasil Ltda (Aspeb), Wilson Oliveira, escolhido Empresário do ano 2021. O título foi concedido a ele, após escolha por voto direto dos associados da entidade, em Belém.

À frente da ACP, a empresária Elizabete Grunvald ressaltou que em 203 anos de atividades, esta foi a primeira vez, desde que o prêmio Empresário do Ano foi instituído em 1953, que um escolhido é da área de seguros.

"O Wilson Oliveira é um empresário que tem uma história rica, de superação, de um forte empreendedorismo. Ele começou a empresa dele numa portinha nos anos 90 e cresceu", afirmou a presidente da ACP.

Qualidade e dignidade

Elisabete Grunvald chamou a atenção para o desafio de se empreender no cenário atual. "Hoje só de se estar no mercado e conseguir se manter com qualidade já é digno de ganhar o prêmio. O Wilson é um grande merecedor desta homenagem", frisou a presidente da ACP, Elisabete Grunvald, que assumiu a entidade em abril deste ano.

Ela observou que a economia está num movimento crescente, após o cenário crítico de pandemia. "Estamos num momento realmente ascendente de aquecimento, temos muita expectativa positiva com a quantidade de eventos que estão acontecendo, a impressão é de parece que abriu a porta e, de repente, são muitos eventos ocorrendo e ainda os que virão", frisou.

Elisabete Grunvald comentou, ainda, que a maioria dos negócios femininos são de micro empresas e Associação Comercial do Pará, além do Conselho de Mulheres Empresária (que reúne cerca de 160 mulheres), fomenta o empreendedorismo feminino, com capacitação, rodada de negócios, ações e oportunidades para a consolidação dos negócios das mulheres.

Orgulho da premiação

Entre abraços apertados e palavras de congratulações dos pares, o empresário do ano, Wilson Oliveira, se mostrou emocionado com a sequência de homenagens. "Um prazer, um orgulho grande receber este reconhecimento da ACP em votação direta em uma entidade com 203 anos. Nossa empresa tem 32 anos em Belém e já começou com o nome de Assessoria e Seguros Brasil porque a gente esperava crescer", recordou ele.

A Asbep, informou Wilson Oliveira, está presente em oito estados, além do Pará, como no Amapá, Roraima, Rondônia, Maranhão e Ceará, entre outros do Norte e Nordeste. "Atuamos sempre na área de seguro, de casas, de automóveis e de pessoas. Somos um grupo com uma assessoria de benefícios e com uma empresa corretora de seguros", seguiu Wilson.

Presidente do Conselho Superior da ACP, Lutfala Bitar, também enfatizou as adversidades da área econômica em razão da pandemia da covid-19, e também evidenciou confiança no que está por vir. "Nós estamos otimistas com relação ao desenvolvimento econômico do Pará. Presido a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado (Codec), estamos trabalhando para instalação de novos distritos industriais no território paraense para industrializar e verticalizar a imensa produção extrativista que temos em vários setores", disse ele.

Lutfala Bitar apontou que já funcionam os distritos industriais de Ananindeua, Barcarena, Icoaraci e de Marabá, este último no sudeste do estado e a Codec trabalha para formalizar os novos distritos industriais de Castanhal (no nordeste paraense), Breves (no Marajó ), Santarém (no oeste estadual), e em São João de Pirabas, nordeste do estado.

Força do empreendedorismo feminino

A empresária e associada da ACP, a carioca Eli Ribeiro, há mais de 20 anos no Pará, assinalou a força do empreendedorismo feminino. "Eu tenho uma rede social para mulheres empreendedoras, esta rede montei na pandemia e hoje temos 25 mil mulheres participando. Agora, estou abrindo a Casa da Mulher Empreendedora, que será na travessa Benjamin Constant, no bairro de Nazaré, em Belém", disse.

Eli Ribeiro fez questão de enfatizar que há uma mudança em curso com a força feminina no mercado, e a Casa da Mulher virá para incrementar os negócios e profissionalizar ainda mais o segmento. "A Casa vai funcionar como um Hubs, um espaço físico para empreendedoras, mas também profissionais liberais que poderão ter acesso a contatos, investidores, mentores e consultores", disse.

O presidente do Sebrae, Ruben Magno, prestou homenagens ao profissionalismo da família Wilson Oliveira. "Eu fico feliz de hoje presenciar esta homenagem ao Wilson. Ele tem feito um trabalho de anos pela Asbep, que se consolidou e eu acho muito legal ver a sucessão familiar sendo tocada pelos filhos do Wilson, o Igor e a Maiana. Uma sucessão bem feita e o trabalho do Wilson coroado de êxito", concluiu Magno.