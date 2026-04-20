Após queda de árvore no domingo (19), trânsito na avenida Pedro Miranda segue bloqueado

Na manhã de domingo (19), uma mangueira caiu na Avenida Pedro Miranda, no cruzamento com a travessa Vileta, no bairro da Pedreira, em Belém. A árvore, com aproximadamente 17 metros de altura, tombou sobre a via pública e afetou o tráfego na região, além de causar transtornos a moradores e condutores. Nesta segunda-feira (20), o trânsito no local ainda segue bloqueado.

A previsão do Corpo de Bombeiros era que a remoção ocorresse até o final da tarde do domingo. Imagens publicadas nas redes sociais mostram que equipes seguem atuando ainda no início da tarde desta segunda-feira.

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A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Prefeitura de Belém e aguarda retorno.

Impactos

Após a queda da mangueira no domingo, a fiação de um poste pegou fogo e a via foi bloqueada. Moradores de áreas próximas ao incidente, assim como também em parte do bairro do Marco, relataram que ficaram sem energia. A falta de luz afetou residências, prédios comerciais e também o funcionamento de semáforos, comprometendo o trânsito em alguns pontos de grande movimentação da área.

Motoristas que passavam pelo local enfrentaram dificuldades, principalmente pela ausência de sinalização eletrônica, o que exigiu atenção redobrada para evitar acidentes. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar a remoção da árvore. A Equatorial também enviou equipes para trabalharem no restabelecimento da energia elétrica