Suspensão de fornecimento de energia elétrica por queda de árvore atingiu 5 mil unidades em Belém

A queda de uma mangueira na avenida Pedro Miranda com a travessa Vileta, no bairro da Pedreira, na manhã deste domingo (19), provocou a interrupção do fornecimento de energia elétrica nesse bairro e no Marco em cerca de 5 mil unidades consumidoras. Os serviços para a retomada do sistema prosseguem no local, como repassa a concessionária Equatorial Pará. Em Nota, a empresa detalha os procedimentos adotados nessa ocorrência.

"A Equatorial Pará informa que suas equipes seguem trabalhando de forma contínua para restabelecer o fornecimento de energia, após a queda de uma árvore de grande porte sobre a rede elétrica, na Avenida Pedro Miranda, nas proximidades da Travessa Vileta, em decorrência das fortes chuvas na região. A ocorrência foi registrada às 07h24 deste domingo (19). Inicialmente, cerca de 5 mil clientes foram impactados. Às 11h15, aproximadamente 81% dos clientes já tiveram o fornecimento normalizado. Neste momento (no meio da tarde), 755 unidades consumidoras estão em processo de restabelecimento".

"A normalização do serviço conta com a atuação integrada da Equatorial Pará, do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura, garantindo ações coordenadas e seguras pelas equipes envolvidas", completa a nota da empresa.