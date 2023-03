Aniversário de 396 anos do Ver-o-Peso terá bolo e extensa programação

O aniversário de 396 anos do Ver-o-Peso, maior cartão-postal da cidade, será comemorado com extensa programação, na próxima segunda-feira (27). Segundo a Prefeitura Municipal de Belém (PMB), os festejos terão início às 8h e seguem até às 17h. Pela manhã, haverá o corte do bolo, cujas informações mais detalhadas ainda estão em definição pela PMB. Atualmente, 1.193 permissionários trabalham na área do Ver-o-Peso, distribuídos na Feira do Açaí, Mercado de Carne Francisco Bolonha, Mercado de Ferro (Peixe), Pedra do Peixe e Feira do Ver-o-Peso.

Em alusão à data, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) está reforçando a limpeza e a lavagem de todos os setores do Ver-o-Peso há um mês. Além disso, o órgão tem desenvolvido ações de educação ambiental em diversos setores do complexo.

VEJA MAIS

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), por meio do Departamento de Iluminação Pública, fez o reparo do fornecimento de energia elétrica em vários setores do Ver-o-Peso.

A Secretaria Municipal de Economia (Secon), em conjunto com a Guarda Municipal de Belém, tem garantido o ordenamento e desocupação da calçada, permitindo que os clientes e pedestres transitem de forma segura.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), por meio do Consultório de Rua, juntamente com a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos (SecDH), tem planejado ações para incluir as pessoas em situação de rua nas políticas públicas de governo.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) tem atuado no ordenamento e organização do trânsito no entorno do complexo Ver-o-Peso.

A coordenação do Fórum Permanente de Participação Cidadã Tá Selado, em conjunto com a Secon, está elaborando uma proposta de criação de implantação de um instrumento de gestão dos permissionários e órgãos municipais no Ver-o-Peso.

Confira a programação de aniversário do Ver-o-Peso:

Segunda-feira (27/03) – das 8h às 13h – Local: Solar da Beira

Orientações psicossociais e jurídicas

Órgãos envolvidos: Procuradoria Geral do Município (PGM), Coordenaria Antirracista de Belém (Coant) e Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel)

Orientações sobre o CadÚnico

Órgão envolvido: Fundação Papa João XXII (Funpapa)

Distribuição de mudas e campanha de educação ambiental

Órgão: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma)

Emissão de carteira de trabalho e orientação sobre os serviços do portal do trabalhador.

Órgão: Secretaria Municipal de Economia (Secon)

Emissão de carteiras de identidade

Órgão: Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos (SecDH),

Campanha de vacinação

Órgão: (Secretaria Municipal de Saúde (Sesma)

Orientações e informações sobre as linhas de crédito do banco do povo

Órgão: Banco do Povo

Orientações sobre o processo de inscrições para o Programa “Minha Casa, Minha Vida”

Órgão: Secretaria Municipal de Habitação (Sehab)

Segunda-feira (27/03) – das 8h às 13h – Local: Estacionamento do Ver-o-Peso

Atividades de qualidade de vida e lúdicas com as crianças

Órgão: Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel)

Banda da Guarda Municipal de Belém

Órgão: Guarda Municipal de Belém

Atração cultural (grupo de carimbó)

Órgão: Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel)

Desfile Movimento de Valorização da Moda Autoral Paraense

Órgão: Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel)

Segunda-feira (27/03) – das 14h às 17h

Oficina de orientação de reaproveitamento dos resíduos líquidos e orgânicos com as boieiras do Ver-o-Peso.

Local: Mercado Bolonha

hora: 15h

Oficina de Orientação de Manipulação de Alimentos

Local: Solar da Beira

Hora: 15h