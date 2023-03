Maré alta em Belém: grupo de canoeiros realiza ato em frente ao Ver-o-Peso

Em mais um dia de maré alta, nesta sexta-feira (24), em Belém, um grupo de atletas de canoagem aproveitaram esse momento para realizar um ato sob as águas do rio Guamá, localizado às margens do Mercado do Ver-o-Peso, no bairro da Campina. Remando sob caiaques e canoas, o objetivo foi chamar a atenção sobre a poluição dos rios que banham a capital. Os canoeiros saíram do Complexo do Ver-o-Rio, com destino à Pedra do Peixe.

VEJA MAIS

No quinto ano consecutivo da manifestação, estiveram presentes membros de diversos grupos de canoagem. Nedson Rosa, membro da equipe "Canoeiros", se fez presente no ato e levantou a importância da ação. “O objetivo é mostrar que a água está sendo ocupada por moradores, que voltaram o seu olhar e levantaram a questão com o cuidado com esse rio. Esse cuidado é importante para mostrar que nós estamos na água e que nós temos que cuidar desse bem”, afirmou Nedson Rosa.

O ato dos canoeiros também foi uma forma de cobrar políticas públicas de incentivo ao reaproveitamento de resíduos e a valorização do ecoturismo na cidade.