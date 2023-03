Centro de Belém tem segundo dia de prejuízos com maré alta

Pelo segundo dia, o nível mais elevado das marés causou prejuízos no centro comercial e histórico de Belém. Pouco antes das 12h desta quarta-feira (22), a maré chegou ao pico previsto de 3,6 metros de altura, provocando transbordamento e enchentes em ruas próximas do Ver-o-Peso. O nível de segurança costuma ser de até 3,3 metros.

Desde o início da semana, quando foram previstas marés com nível superior a 3,4 metros até sábado (25), há um temor na população de que as marés coincidam com as fortes chuvas que devem ocorrer em toda a área nordeste do Pará até domingo (26). Belém está em alerta laranja para chuvas fortes — o segundo alerta mais grave do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Novamente, não houve esse encontro da maré com a chuva.

Várias barracas acabaram fechadas por conta do nível da água que impossibilita o trabalho seguro dos comerciantes e o fluxo de clientes (Ivan Duarte / O Liberal)

Com os novos alagamentos, várias lojas tiveram o movimento reduzido e prejuízos materiais. Alguns comerciantes das calçadas não puderam fazer nada e fecharam as barracas.