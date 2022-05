Almoço 'grátis' de Dia das Mães: saiba como comer 'de graça' no Mangal das Garças, em Belém

Você já pensou em ganhar um almoço "grátis'' de presente de Dia das Mães para aquela que tanto se dedica na criação dos filhos? Em Belém, um quiosque, localizado dentro da Estação das Docas, está oferecendo esse “mimo” aos visitantes do ponto turístico no próximo domingo (8). Saiba como participar:

VEJA MAIS

Para ganhar um almoço especial e quase “de graça”, alguém - ou um filho ou filha - precisa comprar qualquer item no quiosque Pai D’égua. Em seguida, receberá um voucher de almoço “grátis” para a sua mãe no quiosque Mangal Pai D’Égua, no Mangal das Garças ( @mangalpaidegua ). Entretanto, para conseguir validar a promoção, é necessário ter o mínimo de quatro pessoas pagantes à mesa.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)