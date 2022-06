Acidente de trânsito: ônibus atinge ciclista e carro de passeio na Augusto Montenegro

Um ônibus da empresa Rio Guamá, que faz linha Satélite-UFPA, perdeu o controle e atingiu um ciclista e um carro de passeio, no fim da tarde desta quarta-feira (22), na rodovia Augusto Montengro, sentido Entroncamento/Icoaraci. O ciclista foi socorrido Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico. Segundo apurações preliminares no local, ele não teve ferimentos graves.

Testemunhas relataram que, ao perder o controle, o coletivo atingiu o ciclista e, em seguida, atingou a traseira do carro de passeio, que, por sua vez, foi projetado para a traseira d eum outro ônibus. A colisão ocorreu por volta das 16h30. Ainda segundo as apurações preliminares no local, o motorista do veículo e os passageiros dos dois coletivos não sofreram ferimentos.

A reportagem está no local para atualizar o caso. Matéria em atualização. Acompanhe!