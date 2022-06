Acidente entre caminhão e outros cinco veículos interdita via e gera engarramento quilométrico

Um caminhão carregado com minério bateu em cinco veículos no final da tarde desta terça-feira (21), em Belo Horizonte. O acidente interditou a via e gerou um enorme engarrafamento no Anel Rodoviário, na altura do bairro Betânia. Carros que iam sentido o Rio de Janeiro ficaram parados na pista.

Segundo a polícia, o motorista do caminhão contou que perdeu os freios e não conseguiu reduzir a velocidade. Na batida, dois carros de passeio, o micro-ônibus e um outro caminhão foram atingidos. Trabalhadores de uma empresa estavam sendo transportados no micro-ônibus. O motorista do veículo foi atendido por uma ambulância e encaminhado para um hospital. Não há informações de vítimas fatais.

Vários vídeos foram compartilhados nas redes sociais e mostram o caminhão tombado na pista. O micro-ônibus teve a frente destruída depois de atingir a mureta de proteção.

Contira as imagens do acidente:

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)