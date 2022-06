Acidente fatal em Belém: homem morre após colisão com caminhão no bairro da Cremação

Um homem morreu, por volta das 8h na manhã desta terça-feira (21), após ser atingido por um pequeno caminhão, no bairro da Cremação, em Belém. O acidente ocorreu no cruzamento da rua dos Mundurucus com a travessa 14 de Abril. O resgate chegou a ser acionado, mas não houve tempo de socorro e ele morreu no local.

Testemunhas apontam que o motorista do caminhão estaria ao celular. Ele vinha da rua dos Mundurucus e não percebeu o homem, que estava de bicicleta, na 14 de Abril. A vítima caiu e bateu a cabeça.

Morador há quatro anos do local, Ewerton Trindade, a falta de sinalização facilitar situações como essa. “Não é a primeira vez que acontece um acidente aqui nessa área. A gente quer mais sinalização. Senão pessoas vão continuar morrendo assim”, contou.

A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar a cena do acidente e remover o corpo da vítima, ainda não identificada. A primeira hipótese dos peritos é de que a morte tenha sido por traumatismo craniano. No entanto, a causa da morte será confirmada apenas após o exame de necropsia.

O condutor do caminhão não se feriu. Ele foi encaminhado à Seccional da Cremação para dar explicações sobre o caso.