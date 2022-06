Pastor é preso após supostamente aplicar golpes em integrantes de igreja de Belém

O pastor de uma igreja evangélica de Belém, identificado como Enoque Samuel Lopes Ferreira, 54 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (20), suspeito pelo crime de estelionato. O religioso foi apresentado na Seccional da Sacramenta. As informações são do Debate Carajás.

A Polícia acredita que ao menos três pessoas foram vítimas de Enoque. Entre uma delas, um empresário, que não quis se identificar, membro da congregação liderada pelo suspeito, disse que teve um prejuízo de R$ 120 mil.

A Polícia Militar contou que o pastor costumava dar golpes em pessoas integrantes da igreja. Ele pedia contribuições na ajuda de custo das obras no templo. No entanto, as melhorias não eram realizadas, configurando o crime previsto no artigo 171 do código penal.

Duas outras vítimas estiveram na Seccional da Sacramenta e afirmaram que perderam R$ 30 mil e R$ 40 mil nos golpes. Enoque segue a disposição da Justiça.

