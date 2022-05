'Mendigos têm dever bíblico de passar fome', diz pastor em redes sociais

O pastor Marcos Granconato gerou revolta, inclusive entre seus seguidores, ao usar as redes sociais para defender que pessoas em situação de rua devem passar fome. “A maioria dos mendigos têm o dever bíblico de passar fome, pois Paulo diz aos Tessalonicenses: ‘Se alguém não trabalha, que também não coma’”, escreveu, no Facebook, referindo-se a uma carta que faz parte do Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Tessalônica. As informações são do Portal Metrópoles.

Granconato é líder Igreja Batista Redenção, em São Paulo, e tem mais de 20 mil seguidores no Facebook e 32,7 mil no Instagram. Depois que várias pessoas se manifestaram criticando o posicionamento, ele alegou que foi mal interpretado, e que na verdade estava se referindo à “maioria”, e não a todas as pessoas em situação de rua.

“Eu já ofereci trabalho para um monte de mendigos. Perguntem se eles aceitaram”, escreveu.

Procurado pela reportagem, ele também afirmou que não se referia aos sem-teto ou aos pobres em geral. Na visão do pastor, a Bíblia fala de vários tipos de pobres, que devem ser ajudados, mas também fala sobre os que estão miseráveis porque não trabalham.

Ele também relatou que houve difamação e sugestões de ameaça.

“As pessoas estão me difamando, estou sendo linchado. Estou até um pouco assustado, com medo. As pessoas fazem até certas ameaças, isso me preocupa”, disse o pastor.