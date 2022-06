Caminhão de combustível explode em Santa Catarina; duas pessoas morreram

Duas pessoas morreram após a colisão entre dois caminhões na BR-282 em Ponte Serrada, no Oeste de Santa Catarina, na manhã desta terça-feira (21). Um dos veículos envolvido no acidente era um caminhão-tanque, carregado de combustível, que incendiou e explodiu depois da batida, segundo a Polícia Rodoviária Federal. As informações são do G1 Santa Catarina.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CMBSC) tentava conter as chamas. As vítimas eram os motoristas dos dois veículos. Por causa do acidente, o trânsito no local precisou ser interrompido.

As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.