Acidente de trânsito deixa um morto e Bombeiro descobre que colega é uma das vítima; confira

Na manhã desta terça-feira (21), por volta das 5h20, durante atendimento de acidente de trânsito, um bombeiro civil descobriu que, entre as vítimas, estava um colega também bombeiro, mas militar. O ocorrido foi na rodovia BA-020, no trecho da cidade de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia.

O acidente deixou uma morte. A batida envolveu dois carros, entre eles, um carro adaptado. A suspeita é de que as funções do veículo não tenham funcionado, ocasionando a perda do controle da direção e a batida. O condutor, um homem cadeirante, morreu no local.

O bombeiro militar, Diogo Spengler, de 36 anos, teve o carro atingido, mas foi socorrido e levado para atendimento médico. Ele estava indo para Goiás, onde faria plantão. O amigo que prestou atendimento, Gilvano Almeida, conta que iria para o mesmo local e estava monitorando a viagem de Diogo.

“Eu falei com ele era 5h10, mais ou menos, quando ele estava saindo. Ele me disse que estava indo para o plantão. Aí ele falou que ia adiantar, porque a gente ia dar a palestra, e ele queria já estar lá. Aí chega o pessoal [motoristas] dando o sinal de luz, e quando a gente chegou era ele. Quando presenciamos ele aqui, foi um desespero. Nós acionamos o Samu e os Bombeiros [Militares]. O Samu veio muito rápido, depois os bombeiros chegaram e estão ali. Uma pessoa infelizmente foi a óbito”, relata Gilvano.

Após o acidente, o local precisou ser interditado para o resgate e um longo congestionamento se formou na rodovia. A identidade do motorista que morreu ainda não foi divulgada. Com informações do portal G1.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)