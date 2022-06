Mulher cai da moto e morre em acidente de trânsito em Parauapebas

Carla Maiely tinha 32 anos e não resistiu ao ferimento na cabeça, após sofrer um grave acidente de trânsito, de motocicleta, na manhã desta segunda-feira (20), por volta das 6h, na Rodovia Faruk Salmen, em Parauapebas, sudeste do Pará. Com informações do Correio de Carajás.

As informações apontam que a vítima , Carla Maiely Ribeiro de Sousa, de 32 anos, seguia no sentido do bairro Nova Vitória para o bairro Palmares Sul, quando perdeu o controle da da Honda Biz preta, que ela pilotava.

Testemunhas disseram que Carla perdeu o controle do veículo, caiu da moto e seguiu se arrastando pelo asfalto, até bater com a cabeça contra um poste, no meio-fio da estrada. O baque abriu um ferimento grave, e ela morreu no local.

Familiares de Maiely foram ao local do acidente, um perímetro bastante movimentado, normalmente. A Polícia Militar também enviou uma guarnição para levantar informações e confirmou a morte da vítima. Com a estrada movimento no horário das 6h30 e 7h, logo houve engarrafamento no trecho.