Estudante de Fisioterapia morre em acidente de trânsito em Redenção

Luciano dos Santos Mendonça, 28 anos, estudante do curso de Fisioterapia, morreu vítima de acidente de trânsito ocorrido na quinta-feira (16) no Município de Redenção, no Sul do Pará. O falecimento do jovem comoveu moradores da cidade que verificaram com tristeza o fim de uma jornada da vítima por um futuro no mundo profissional por meio dos estudos.

O estudante pilotava a moto dele, uma Honda Biz 125 de cor vermelha, que se chocou com um caminhão baú na avenida Ana Ferreira de Carvalho, no setor Buriti I, perto do Parque Ambiental de Redenção. A moto do jovem ficou destruída na parte frontal dado o impacto da colisão contra o outro veículo.

Luciano Mendonça chegou a ser levado às pressas pelos paramédicos do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (SAMU) para atendimento médico no Hospital Regional de Redenção. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão frontal.