Ação social do TJPA leva serviços gratuitos de saúde e cidadania ao público idoso neste sábado (18)
A ação busca promover o acesso da pessoa idosa aos seus direitos, fortalecer a convivência social e ampliar a rede de proteção
Neste sábado (18), o público idoso poderá participar de uma programação gratuita, com serviços de saúde, cidadania e bem-estar, promovida pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). A ação social será realizada na Usina da Paz da Cabanagem, e conta com emissão de documentos, serviços jurídicos, oficinas de bem-estar e atendimento psicológico, entre outras atividades.
A ação marca o encerramento da programação especial da Semana de Atenção à Pessoa Idosa e busca promover o acesso do público idoso aos seus direitos, fortalecer a convivência social e ampliar a rede de proteção. As atividades pretendem, ainda, sensibilizar a sociedade sobre o envelhecimento ativo e o respeito à terceira idade.
A programação é organizada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), pelo Comitê Local de Atenção à Pessoa Idosa, pela Coordenadoria dos Juizados Especiais e pela Escola Judicial, com parceria de diversos órgãos e instituições públicas e privadas.
Atividades
Durante o encerramento, serão ofertados serviços como emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, realizados pela Associação dos Notários e Registradores (Anoreg) e pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen).
Haverá também orientações jurídicas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA) e sessões de mediação e conciliação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Capital, além de atividades de saúde e recreação coordenadas por instituições de ensino e órgãos parceiros.
A Coordenadoria de Justiça Restaurativa irá conduzir círculos de diálogos, e haverá também atendimentos de conciliação medicamentosa e avaliação nutricional pela Universidade Federal do Pará (UFPA), oficinas de bem-estar pela Unifamaz e atendimento psicológico pela Unama.
A programação inclui ainda ações do programa E+Comunidade, da Equatorial, e do programa Parapaz, com atividades de educação digital, espaço lúdico e apresentações culturais.
Veja a programação completa
2ª vias de certidões e outros serviços de registro civil de pessoas naturais
Responsáveis: Associação dos Notários e Registradores (Anoreg) e Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen)
Atermação de demandas pré-processuais, sessões de mediação e conciliação e círculos de diálogos com idosos
Responsável: Cejusc Capital
Atermação de demandas pré-processuais
Responsável: Cejusc Justiça Federal e Cejusc Justiça do Trabalho
Orientação Jurídica
Responsável: Comissão do Idoso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA)
Realização de Círculos de Diálogos
Responsável: Coordenadoria de Justiça Restaurativa
E+comunidade da Equatorial: troca de lâmpadas, cadastro na tarifa social, negociação de débitos, serviços disponíveis em uma agência de atendimento e palestra sobre uso racional de energia elétrica
Responsável: Equatorial
Orientação jurídica, orientação social. Espaço lúdico, educação digital, Balcão Cidadão e apresentação cultural
Responsável: Parapaz
Orientação jurídica, revitalização facial dos idosos, atividade recreativa, oficina de dança de salão, auriculoterapia, aromaterapia, roda de conversa lúdica, vacinação e promoção da higiene oral com distribuição de kits de higiene.
Responsável: Unifamaz
Bioimpedância, verificação de pressão arterial, glicemia e sinais vitais, rastreamento de risco de diabetes, consulta farmacêutica, orientação nutricional, educação em saúde, nutrição, neuroplasticidade e estação de conciliação medicamentosa.
Responsável: UFPA
Plantão psicológico
Responsável: Unama
Orientação e esclarecimento de direitos
Responsável: Ministério Público.
Apresentação do Grupo de dança folclórica do Zoé Gueiros (3ª idade e Cadastro Único (Inclusão, atualização cadastral, Carteira do Idoso e orientação sobre Programas Sociais)
Responsável: FUNPAPA
Emissão de carteira de identidade
Responsável: Polícia Civil
Serviços de atendimento à saúde (Consultas médicas, odontológicas, palestras de saúde, distribuição de kit’s de higiene bucal, testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatite B e C), vacinas, regulação exames, consultas especializadas
Responsável: Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa)
Atendimento sobre SERASA, segurança digital na prática e cadastro no GOV.BR
Responsável: Sicoob
Publicidade dos produtos financeiros do SICREED com oferta direcionada ao público idoso
Resposável: Sicred
Informações sobre como votar e atendimento ao eleitor
Responsável: TRE.
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades
