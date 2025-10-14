Ação social do TJPA leva serviços gratuitos de saúde e cidadania ao público idoso neste sábado (18)

Neste sábado (18), o público idoso poderá participar de uma programação gratuita, com serviços de saúde, cidadania e bem-estar, promovida pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). A ação social será realizada na Usina da Paz da Cabanagem, e conta com emissão de documentos, serviços jurídicos, oficinas de bem-estar e atendimento psicológico, entre outras atividades.

A ação marca o encerramento da programação especial da Semana de Atenção à Pessoa Idosa e busca promover o acesso do público idoso aos seus direitos, fortalecer a convivência social e ampliar a rede de proteção. As atividades pretendem, ainda, sensibilizar a sociedade sobre o envelhecimento ativo e o respeito à terceira idade.

A programação é organizada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), pelo Comitê Local de Atenção à Pessoa Idosa, pela Coordenadoria dos Juizados Especiais e pela Escola Judicial, com parceria de diversos órgãos e instituições públicas e privadas.

Atividades

Durante o encerramento, serão ofertados serviços como emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, realizados pela Associação dos Notários e Registradores (Anoreg) e pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen).

Haverá também orientações jurídicas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA) e sessões de mediação e conciliação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Capital, além de atividades de saúde e recreação coordenadas por instituições de ensino e órgãos parceiros.

A Coordenadoria de Justiça Restaurativa irá conduzir círculos de diálogos, e haverá também atendimentos de conciliação medicamentosa e avaliação nutricional pela Universidade Federal do Pará (UFPA), oficinas de bem-estar pela Unifamaz e atendimento psicológico pela Unama.

A programação inclui ainda ações do programa E+Comunidade, da Equatorial, e do programa Parapaz, com atividades de educação digital, espaço lúdico e apresentações culturais.

Veja a programação completa

2ª vias de certidões e outros serviços de registro civil de pessoas naturais

Responsáveis: Associação dos Notários e Registradores (Anoreg) e Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen)

Atermação de demandas pré-processuais, sessões de mediação e conciliação e círculos de diálogos com idosos

Responsável: Cejusc Capital

Atermação de demandas pré-processuais

Responsável: Cejusc Justiça Federal e Cejusc Justiça do Trabalho

Orientação Jurídica

Responsável: Comissão do Idoso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA)

Realização de Círculos de Diálogos

Responsável: Coordenadoria de Justiça Restaurativa

E+comunidade da Equatorial: troca de lâmpadas, cadastro na tarifa social, negociação de débitos, serviços disponíveis em uma agência de atendimento e palestra sobre uso racional de energia elétrica

Responsável: Equatorial

Orientação jurídica, orientação social. Espaço lúdico, educação digital, Balcão Cidadão e apresentação cultural

Responsável: Parapaz

Orientação jurídica, revitalização facial dos idosos, atividade recreativa, oficina de dança de salão, auriculoterapia, aromaterapia, roda de conversa lúdica, vacinação e promoção da higiene oral com distribuição de kits de higiene.

Responsável: Unifamaz

Bioimpedância, verificação de pressão arterial, glicemia e sinais vitais, rastreamento de risco de diabetes, consulta farmacêutica, orientação nutricional, educação em saúde, nutrição, neuroplasticidade e estação de conciliação medicamentosa.

Responsável: UFPA

Plantão psicológico

Responsável: Unama

Orientação e esclarecimento de direitos

Responsável: Ministério Público.

Apresentação do Grupo de dança folclórica do Zoé Gueiros (3ª idade e Cadastro Único (Inclusão, atualização cadastral, Carteira do Idoso e orientação sobre Programas Sociais)

Responsável: FUNPAPA

Emissão de carteira de identidade

Responsável: Polícia Civil

Serviços de atendimento à saúde (Consultas médicas, odontológicas, palestras de saúde, distribuição de kit’s de higiene bucal, testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatite B e C), vacinas, regulação exames, consultas especializadas

Responsável: Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa)

Atendimento sobre SERASA, segurança digital na prática e cadastro no GOV.BR

Responsável: Sicoob

Publicidade dos produtos financeiros do SICREED com oferta direcionada ao público idoso

Resposável: Sicred

Informações sobre como votar e atendimento ao eleitor

Responsável: TRE.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades