Coágulos nas veias: conheças os sintomas, tratamento e riscos da doença
Milhões de pessoas morrem todos os anos por falta de tratamento e complicações
Os coágulos sanguíneos representam verdadeiro risco à saúde das pessoas. Tanto que a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia (ISTH) criou uma data em alusão ao agravamento da condição, a trombose. A data, que serve como alerta, ocorre no dia 13 de outubro e tem como objetivo a conscientização da população sobre a doença.
Quando um coágulo sanguíneo se forma de maneira inadequada, ele pode bloquear ou dificultar a circulação sanguínea nas veias e artérias. Há casos, em que eles podem atingir órgãos vitais e comprometer o seu funcionamento, como obstruir os pulmões. Uma a cada quatro mortes estão relacionadas a doença ao redor do mundo.
Principais sintomas:
A trombose ocorre principalmente em uma ou mais veias grandes das pernas e das coxas. No caso, o coágulo bloqueia o fluxo de sangue e causa inchaço na região. "Apesar de ser um problema que geralmente afeta mais mulheres, homens também podem ter trombose", segundo o Ministério da Saúde. Mesmo assim, é preciso estar atento aos primeiros sinais. Os sintomas mais comuns são:
- Dor;
- Sensação de calor;
- Mudança na cor da pele na região;
- Rigidez da musculatura no membro.
No caso de um destes sintomas, é importante procurar ajuda médica para que possa fazer o diagnóstico. Caso a doença evolua, ela pode se tornar uma embolia, em que o coágulo que estava formando a trombose nos membros inferiores se desprende e se movimenta na corrente sanguínea e pode atingir o cérebro, os pulmões, o coração ou outra área vital.
Fatores de risco
Um dos principais fatores de risco está relacionado a falta de movimentação dos membros inferiores. Isso pode acontecer por diversos motivos, como uma viagem de longa distância e longo período deitado. Além dele, há outras situações de risco:
- Cirurgias recentes;
- Uso de anticoncepcionais;
- Gravidez;
- Excesso de peso;
- Cigarro;
- Histórico familiar;
- Covid-19;
- Câncer.
Os dados da ISTH mostram que a trombose mata mais que o câncer de mama, de próstata, aids e acidente de trânsito. Aproximadamente 180 mil novos casos todos os anos são registrados no Brasil.
Prevenção da doença
Por causa da gravidade da doença é saudável adotar medidas para preveni-la. Alguns hábitos podem ser suficientes para que os coágulos sanguíneos não sejam um risco à saúde.
- Fazer atividades físicas regularmente;
- Evitar bebidas alcoólicas e cigarro;
- Alimentação saudável e equilibrada
Tratamento da trombose
Caso uma pessoa seja diagnosticada com a doença por meio de um exame clínico realizado por médico e com o auxílio de um exame laboratorial, como ultrassonografia, venografia, Eco Color Doppler (Ultrassom Vascular) e Tomografia e ressonância magnética, é possível começar o tratamento com medicação adequada para diminuir o risco de desenvolver problemas mais grandes.
Além da intervenção medicamentosa, é preciso adotar novos hábitos, como:
- Evitar o aumento de peso;
- Usar meias elásticas sob orientação médica;
- Movimentar-se mais, porém respeitando as orientações médicas;
- Parar de fumar;
- Ingerir mais líquidos
Adotar tais medidas podem ser suficientes para salvar a vida de quem tem a doença.
(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)
