Coágulos nas veias: conheças os sintomas, tratamento e riscos da doença

Os coágulos sanguíneos representam verdadeiro risco à saúde das pessoas. Tanto que a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia (ISTH) criou uma data em alusão ao agravamento da condição, a trombose. A data, que serve como alerta, ocorre no dia 13 de outubro e tem como objetivo a conscientização da população sobre a doença.

Quando um coágulo sanguíneo se forma de maneira inadequada, ele pode bloquear ou dificultar a circulação sanguínea nas veias e artérias. Há casos, em que eles podem atingir órgãos vitais e comprometer o seu funcionamento, como obstruir os pulmões. Uma a cada quatro mortes estão relacionadas a doença ao redor do mundo.

VEJA MAIS

Principais sintomas:

A trombose ocorre principalmente em uma ou mais veias grandes das pernas e das coxas. No caso, o coágulo bloqueia o fluxo de sangue e causa inchaço na região. "Apesar de ser um problema que geralmente afeta mais mulheres, homens também podem ter trombose", segundo o Ministério da Saúde. Mesmo assim, é preciso estar atento aos primeiros sinais. Os sintomas mais comuns são:

Dor;

Sensação de calor;

Mudança na cor da pele na região;

Rigidez da musculatura no membro.

No caso de um destes sintomas, é importante procurar ajuda médica para que possa fazer o diagnóstico. Caso a doença evolua, ela pode se tornar uma embolia, em que o coágulo que estava formando a trombose nos membros inferiores se desprende e se movimenta na corrente sanguínea e pode atingir o cérebro, os pulmões, o coração ou outra área vital.

Fatores de risco

Um dos principais fatores de risco está relacionado a falta de movimentação dos membros inferiores. Isso pode acontecer por diversos motivos, como uma viagem de longa distância e longo período deitado. Além dele, há outras situações de risco:

Cirurgias recentes;

Uso de anticoncepcionais;

Gravidez;

Excesso de peso;

Cigarro;

Histórico familiar;

Covid-19;

Câncer.

Os dados da ISTH mostram que a trombose mata mais que o câncer de mama, de próstata, aids e acidente de trânsito. Aproximadamente 180 mil novos casos todos os anos são registrados no Brasil.

Prevenção da doença

Por causa da gravidade da doença é saudável adotar medidas para preveni-la. Alguns hábitos podem ser suficientes para que os coágulos sanguíneos não sejam um risco à saúde.

Fazer atividades físicas regularmente;

Evitar bebidas alcoólicas e cigarro;

Alimentação saudável e equilibrada

Tratamento da trombose

Caso uma pessoa seja diagnosticada com a doença por meio de um exame clínico realizado por médico e com o auxílio de um exame laboratorial, como ultrassonografia, venografia, Eco Color Doppler (Ultrassom Vascular) e Tomografia e ressonância magnética, é possível começar o tratamento com medicação adequada para diminuir o risco de desenvolver problemas mais grandes.

Além da intervenção medicamentosa, é preciso adotar novos hábitos, como:

Evitar o aumento de peso;

Usar meias elásticas sob orientação médica;

Movimentar-se mais, porém respeitando as orientações médicas;

Parar de fumar;

Ingerir mais líquidos

Adotar tais medidas podem ser suficientes para salvar a vida de quem tem a doença.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)