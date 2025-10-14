Pós-Círio: veja dicas de médicos e nutricionistas para evitar gripe e exageros na quadra nazarena

A quadra nazarena ainda não terminou. Ainda há muitas romarias a caminho e uma infinidade de pratos típicos deixando belenenses e turistas com água na boca. Mas é importante saber como aproveitar tudo isso sem exageros. Sem contar que, diante de muita aglomeração, podem surgir casos de gripe. E, em meio a muita comida, a digestão pode ficar comprometida.

Especialista em clínica médica, William Rodrigues disse que a exposição do indivíduo a fatores que podem afetar a imunidade, como exposição prolongada ao sol, desidratação, alimentação inadequada, ficar molhado por longo período após chuva, dentre outros, facilita a infecção e reprodução do vírus influenza causador da gripe. “Este vírus pode provocar sintomas como coriza, espirros e tosse com secreção, febre, dor no corpo e até mesmo sintomas gastrointestinais como diarreia”, disse. “Então, quando estamos em grandes aglomerações e temos a imunidade reduzida por algum dos fatores citados, a infecção é mais fácil de acontecer”, afirmou.

Ele explicou que, como a transmissão dessas doenças virais das vias respiratórias, normalmente são propagadas a partir das gotículas de saliva contendo os vírus que entram em contato com outras pessoas, para evitar a infecção, é preferível que sejam evitadas as grandes aglomerações. “E, se possível, faça uso de máscaras descartáveis, a fim de evitar a infecção, bem como alimentação adequada, ingestão de água em bom volume (cerca de 2 litros por dia) e atividade física regular”, orientou.

O médico William Rodrigues disse que vacinação anual contra influenza, ao contrário do que muitos pensam, não impede que o indivíduo contraia a doença gripe, mas, sim, impede que o paciente manifeste as formas graves da doença, que podem inclusive levar o paciente a óbito. “Ou seja, todo ano é necessário que o indivíduo se vacine contra a influenza, para que haja uma melhor cobertura contra o vírus e suas variedades (cepas) distintas, reduzindo assim as chances de manifestar quadro gripal grave”, alertou.

Nutricionista indica consumo de legumes e frutas

Já a nutricionista Jamile Barros observou que a quadra nazarena é um momento de muita fé, união e mesa farta. “Nossa cultura gastronômica é rica em ingredientes saborosos, marcantes e nutritivos”, disse. Segundo ela, algumas preparações podem se tornar mais gordurosas, e por isso, aumentam o tempo e a dificuldade da digestão.

Por isso, ela deu orientações de como não exagerar e melhorar os sintomas de esvaziamento mais lento do estômago, plenitude, gases, desconforto gástrico, que são os mais comuns. “Apesar de ter muitas opções à disposição, tente manter o consumo de legumes e frutas. As fibras vão auxiliar na digestão, e também promover saciedade, ajudando a reduzir as quantidades dos alimentos mais calóricos”, afirmou.

Também é importante manter uma boa ingestão de água. O calor e as comidas salgadas aumentam a necessidade de hidratação. “Evite exagerar em refrigerantes, sucos muito doces e bebidas alcoólicas, que atrapalham a digestão”, disse. Deve-se mastigue devagar. “A digestão começa na boca. Comer com calma melhora o aproveitamento dos nutrientes e evita desconfortos”, explicou a nutricionista Jamile Barros. A pessoa também deve se movimentar. Caminhar um pouco após as refeições ajuda o corpo a digerir melhor e dá mais disposição para aproveitar as festas, afirmou.

Mais: chás digestivos podem ajudar na melhora da digestão e reduzir os sintomas. “Use: boldo, hortelã, capim santo, gengibre. Eles funcionam melhor quando consumidos mornos, cerca de 20 a 30 minutos após as refeições, e sem açúcar”, disse.