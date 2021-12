'Vacina delivery' de Ananindeua chega ao Júlia Seffer nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (06), a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) continua vacinando contra a covid-19 com quatro cronogramas: "Vacina Delivery", "Corujão da Vacinação", vacinação fixa nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e vacinação nas igrejas e outros pontos específicos.

A "Vacina Delivery", em que uma van percorre os bairros com a oferta das três doses do imunizante, vai cumprir a seguinte agenda, das 08h às 12h: segunda-feira (06/12) - Júlia Seffer; terça-feira (07/12) - Icuí; quinta-feira (09/12) - Guanabara; e sexta-feira (10/12) - Pedreirinha.

No "Corujão da Vacinação", que funciona à noite, das 18h às 22h, haverá todas as doses de Coronavac, Astrazeneca e Pfizer, seguindo esta agenda: segunda (06/12) - Supermercado Preço Baixo, Mix Atacarejo Mário Covas e Complexo Esportivo da Cidade Nova 8; terça (07/12) - Supermercado Atacadão BR-316, Mix Atacarejo Mário Covas e Shopping Metrópole; quinta (09/12) - Supermercado Preço Baixo, Supermercado Atacadão BR-316 e Shopping Metrópole; e sexta (10/12) - Supermercado Atacadão BR 316, Mix Atacarejo Mário Covas e Shopping Metrópole.

Além disso, nesta segunda (06), das 08h30 às 12h30, Ananindeua aplica a 2ª dose da Pfizer em quem tem 12 anos ou mais (intervalo de 28 dias) e a 3ª dose em quem tomou a 2ª dose em junho. Nos seguintes pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Paar; Igreja Universal – Aurá; Igreja Universal - Águas Lindas; Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova 2.

Também segue, de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados, a vacinação nas 23 UBS. Das 08h às 13h, com 1ª dose e 2ª dose (intervalo de 21 dias) da Coronavac para quem tem 18 anos ou mais e 2ª dose da Astrazeneca para quem tem 18 anos ou mais e que esteja com esse complemento em atraso.