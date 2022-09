Torneio de xadrez faz silêncio reinar em shopping de Ananindeua

Quem passou pelo shopping Metrópole presenciou uma cena incomum, pelo menos de acontecer dentro de um centro comercial. Dezenas de pessoas sentadas diante de tabuleiros. Silêncio absoluto, logo no local acostumado com o “furdúncio” de final de semana. Ao todo, 85 jogadores participaram do Torneio de Xadrez promovido pelo shopping. O dia foi dedicado a esta modalidade que ganhou milhões de adeptos pelo mundo durante a pandemia, principalmente após a série "O Gambito da Rainha", lançada em 2020 e que conta a história de uma menina orfã que se descobre como prodígio do xadrez. A competição ocorreu no último sábado (24).

E foi esse crescimento que motivou o estabelecimento a realizar a competição, com o apoio dos principais grupos de xadrez da cidade. Considerado como esporte pelo Comitê Olímpico Internacional desde 2001, o xadrez arrebatou uma muitos moradores de Ananindeua. Alguns, que jogavam no passado, entre os quais muitos idosos, voltaram a praticar durante a pandemia. Outros, jovens que começaram a se interessar pelo jogo nos últimos anos. Foi o que se viu durante a competição em Ananindeua, participantes de todas as idades.

“Já realizamos torneios durante o ano todo em diversos lugares de Belém e Ananindeua, e agora surgiu a ideia de organizar em um shopping. Esse ano fizemos bastante torneios em Ananindeua, na Wellness Academia, no colégio Logos, no CEOBM e na ASBEP duas vezes. Fazemos a organização e divulgação em grupos nas redes sociais e sempre vem muita gente, de todas as idades”, conta Lauzeniro Andrade, organizador do encontro, que terminou com a vitória de Max Miranda, no Torneio Rápido, e de Emerson Veiga no Torneio Blitz.

"É um espaço maravilhoso para jogar. Espero que tenhamos outros torneios iguais aos que ocorreram. Seria muito bom especialmente para fomentar o xadrez em Ananindeua, onde contamos com muitos jogadores, mas que infelizmente não temos um lugar para nos encontrar e poder jogar", disse Max Miranda, aficcionado por xadrez desde os 17 anos.

Torneio atraiu gente de todas as idades (Divulgação)

Gosto pelo xadrez aumenta no Brasil e no mundo

Dados publicados no início do ano pelo Chess.com, a maior plataforma de xadrez online do mundo, mostram o tamanho da expansão do xadrez no Brasil e no mundo. Nos últimos 12 meses, o número total de membros no site cresceu 43%. No Brasil, o número passou de 38.039 para 46.794 em abril de 2020. Já em março de 2021, 144.668 novas contas foram criadas. Isso sem falar de enxadristas que começam de outra forma.

Em Ananindeua, o incentivo vem muitas vezes de escolas, que buscam os grupos de xadrez para desenvolver atividades nos centros educacionais. “O xadrez em Ananindeua tem se desenvolvido mais por causa do apoio e divulgação por meio das escolas. Essa semana mesmo a coordenadora pedagógica da escola Paulo Freire, lá no Conjunto Girassol, me procurou para fazer uma oficina para os alunos”, diz Laurenzio.

Marituba também procurou o grupo de xadrez de Ananindeua. “Recebi também uma um comunicado da da prefeitura de Marituba, para fazermos uma atividade de xadrez lá no ginásio do município nas proximas semanas. Um convite puxa o outro e assim vamos divulgando o esporte”, diz.