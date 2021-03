Felipe Neto é banido de site por suposta trapaça em jogo de xadrez e se defende: 'Nunca usei robô'

O youtuber Felipe Neto foi banido de uma plataforma mundial de jogo de xadrez, que permite com que os usuários duelem com pessoas de qualquer país. Ele chegou a comemorar a vitória sobre um turco pelas redes sociais, mas foi banido por suposta manobra ilegal que, na teoria, envolveria o uso de robô.

O uso de robô é conhecido na internet como uma forma de burlar o sistema de partidas de jogos online e movimentar as peças conforme a melhor decisão tomada pela inteligência artificial do computador, o que é considerado uma forma de trapaça. Felipe Neto se defendeu e disse que não usou esse meio.

- Nunca usei robô, bot, seja o que for. O xadrez para mim é um hobby, algo que eu amo fazer, mas não tenho absolutamente nada a ganhar com ele. Vencer ou perder partidas não me traz nada. Absolutamente nada - disse.

- Contudo, eu cometi um erro, muito mais por ingenuidade do que por má intenção. Um cara me convenceu que a melhor forma de aprender era jogar partidas compartilhando minha tela com ele. Ele, então, me orientava a cada jogada para ver qual seria o melhor movimento. Ele não me dava o melhor movimento, mas me fazia chegar nele, refletindo, pensando junto, etc. Eu, sincera e honestamente do fundo do coração, achei que não era nada demais. Eu estava ali tentando aprender, não para 'roubar'. E isso aconteceu pouquíssimas vezes - continuou.

- Nunca pensei que essa técnica de aprendizado pudesse prejudicar alguém. Não vou me fazer de idiota, eu sabia que a pessoa contra quem eu jogava acabava ficando numa situação injusta, mas eu pensava 'pô, eu estou só refletindo para chegar na melhor jogada, é estudo'. Não, foi errado - concluiu.

O youtuber, que chegou a criticar o professor de xadrez por supostamente usar técnicas ilegais para ensiná-lo, explicou porque não se defendeu imediatamente após a notícia do banimento ter viralizado na internet.

- Eu não falei antes por dois motivos. Primeiro, porque quando percebi o quão errado tinha sido, quis preservar meu professor oficial de xadrez, que não teve nada a ver com isso. Eu não quis envergonhá-lo e à sua esposa que eu gosto tanto. Usei uma técnica ilegal pra aprender, por ser burro. Segundo, eu fiquei com vergonha. Mano, eu nem sabia que o (site) Chess guardava as partidas para os outros verem. Eu sou muito asno com essas coisas, até por isso podem ter certeza que nunca usei 'robô'. Era Skype e era 'aula'. Eu achava que estava estudando e isso justificava - concluiu.