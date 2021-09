Torneio de Vôlei de Praia agita Júlia Seffer neste domingo

A terceira etapa paraense Master de Vôlei de Praia será realizada neste domingo, 12, na arena localizada no Júlia Seffer, bairro de Ananindeua. O torneio terá a participação de 24 duplas, com atletas de vários estados, como Amapá, Amazonas e Maranhão.

O presidente da Associação Paraense de Vôlei de Praia (AVP/PA), Paulo Piteck, diz que vários atletas de alto nível da modalidade estarão no torneio. “Teremos atletas que jogam os circuitos nacionais de vôlei de praia máster e duas duplas paraenses que são campeãs brasileiras máster, assim como o Gerson Monte, atual ganhador do troféu Rômulo Maiorana 2021”, afirmou.

Promovido e realizado pela AVP/PA em conjunto com a Federação Paraense de Voleibol (FPV/PA), o evento terá premiação em dinheiro para os dois primeiros colocados de cada categoria e brindes para os terceiros lugares, além de troféus e medalhas.

Ainda segundo Piteck, devido a pandemia da covid-19 o circuito terá protocolos de segurança a saúde aos participantes. “Os atletas terão que ter um comprovante de que estão vacinados e ser orientados a terem a sua máscara de proteção e seu álcool em gel. Já nas quadras, serão permitidos apenas as duplas e os árbitros oficiais do evento”, explicou.

As pessoas que quiserem prestigiar devem usar máscaras. A organização informou também que todos os participantes vão apresentar a carteira de vacinação contra covid-19, além de portarem máscaras e álcool em gel.

Inauguração da arena

O evento comemora também a inauguração da quadra de areia na comunidade, que para Paulo Piteck, é motivo de alegria. “É mais um espaço para prática do vôlei de praia no nosso Estado! O espaço foi construído por amigos que residem no local e fazem parte da nossa associação visando a prática da modalidade na cidade”, conta.

Um dos responsáveis pela obra, Adalberto Walzen, garante que além de beneficiar atletas com mais de 50 anos, há planos de formar uma escola de vôlei. “A quadra foi criada para a comunidade e os 50+. Depois de uma semana de trabalho, esse espaço é uma válvula de escape, onde a gente se reúne entre amigos. Além disso, queremos iniciar uma escola de vôlei e treinar atletas iniciantes”, releva.

Serviço:

Circuito Master de Vôlei de Praia

Endereço: Rua 5, Júlia Seffer, Ananindeua

Data: 12 de setembro

Horário: a partir das 9h